Marko Kaivanto Teknisten Palveluiden sähköyksikköön Helsinkiin työnjohtajaksi

Marko Kaivanto on aloittanut tehtävässään 3.1.2022 ja hän työskentelee Helsingin toimipisteessä. Kaivannon vastuualueisiin kuuluvat esihenkilötehtävät, työnjohtotehtävät sekä asiakaskontaktointi ja myynti. Tekniset Palvelut toteuttaa pienurakoita sekä huolto- ja ylläpitotöitä LVIKS-tarpeisiin Helsingin ja Tampereen toimipisteistä.



- Olen toiminut sähköalalla yli 30 vuotta asentaja- sekä toimihenkilötehtävissä. Urakoinnin projektit etenevät kovin samaa kaavaa projektista toiseen, jonka vuoksi kaipasin työtehtäviin vaihtelua. Assemblinilla oli haussa paikka, jonka tehtäväkuvaus sopi hienosti omiin ajatuksiini, toteaa Marko Kaivanto.



Kaivanto on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Lassila & Tikanojassa työnjohtajana sekä Laiho Groupissa projektipäällikkönä. Koulutukseltaan Kaivanto on sähköasentaja sekä hänellä on yliasentajan ammattitutkinto. Hän on pitkänlinjan ammattilainen, joka on päässyt Teknisten Palveluiden tiimiin ja tekemiseen kiinni.



- Ensimmäiset kuukaudet ovat lähteneet rivakasti käyntiin ja ollut mukavaa päästä Jounin tiimiin, jatkaa Kaivanto.



- On ollut hienoa saada noin kokenut ja ammattitaitoinen kaveri vahvistamaan tiimiämme. Marko on tarttunut heti hommiin kiinni ja on jo sulautunut ammattilaistemme joukkoon. Olemme Assemblinilla ylpeitä ja onnellisia siitä, että hyvä maineemme houkuttelee näin osaavia ammattilaisia joukkoomme. Tervetuloa vielä kerran Marko, toteaa Teknisten Palveluiden sähköyksikön yksikönpäällikkö Jouni Suomi.