Marko Leinon uutuusromaania on turha etsiä kirjakaupoista

Uuden romaanin julkaiseminen suoraan äänikirjaksi on Suomessa uusi mutta kasvava ilmiö. Ilmiön nousu johtuu äänikirjojen suosion kasvusta, mutta myös siitä, että osa äänikirjapalveluista harjoittaa itsekin kustannustoimintaa. Kirjan julkaiseminen kuunneltavaksi asettaa myös kirjailijan uusien haasteiden eteen.

”Kirjan formaatti vaikutti suuresti kirjoitustyöhön”, Marko Leino myöntää. ”Työstin äänikirjaversiota juonen osalta lineaarisempaan suuntaan. Karsin äänikirjasta takaumat lähes kokonaan pois. Hinkkasin lauserakenteita vähemmän koukeroisiksi ja lyhensin virkkeiden pituutta niin, että äänikirjan lukijan on helpompi ne lukea ja kuulijan vastaanottaa. Teksti- ja äänipohjaiselle medialle kirjoittamisen eron näkee konkreettisimmin siinä, että äänikirjaversion käsikirjoitus on yli kymmenen sivua sähkökirjan käsikirjoitusta lyhyempi.”

Uutuusromaani Kontulan kuningas on mustan huumorin värittämä rikosromaani, jonka pääosassa seikkailevat Helsingin tunnetuimman lähiön kasvatit, Kuikan veljekset Kari ja Hannu. Isoveli Kari on tehnyt parhaansa pyristelläkseen eroon rikollisisista piireistä, mutta kun eteen tulee työtarjous, josta on mahdoton kieltäytyä, hän päättää tarttua vielä tämän kerran pakettiauton rattiin. Mukaansa hän puhuu myös vähemmän älykkään pikkuveljensä Hannun. Puoliviaton kesäduuni muuttuu kuitenkin kädenkäänteessä täysveriseksi rikoskeikaksi.



Mutta mistä kirjailija Leino nämä antisankarit kirjaansa löysi?



”Kyllä tässä kävi paremminkin niin, että Kuikan veljekset löysivät minut. Parivaljakko on koostettu tyypeistä, joihin olen lähiössä ja Kalliossa asuessani törmännyt ja samalla metodilla on luotu tarinan sivuhenkilötkin. Ylipäätään rosoisempien henkilöhahmojen toilailu on minusta mielenkiintoisempaa kuin perinteisen sankaruuden pönkittäminen. Alivoima on tässä tapauksessa ylivoimaa, koska surkuhupaisat hahmot tuovat mukanaan väistämättä myös huumorin ja inhimillisyyden, huolimatta siitä pitääkö lukija hahmoista tai ei”, Leino kertoo.

Marko Leino on monitaitoinen kirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja. Leinon Ansa-rikosromaani palkittiin vuonna 2010 Vuoden johtolankapalkinnolla. Dekkareiden lisäksi häneltä on ilmestynyt myös lastenkirjoja, romaaneja, näytelmiä ja runoja. Kontulan kuninkaassa sanataituri Leino päästää irti hullunhumoristisimman puolensa.

Ääni- ja sähkökirja julkaistaan 7. syyskuuta 2022. Äänikirjan lukee Tuukka Haapaniemi.

Kontulan kuningas -romaanin kustantaa ruotsalainen Lind & Co -kustantamo, joka julkaisee äänikirjoja myös suomeksi. Lind & Co kuuluu Storytel Books -kustantamoiden ryhmään.