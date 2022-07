Marko Saloranta ottaa vetovastuun Helmareista syksyn MM-karsinnoissa

Saloranta toimii Helmareiden väliaikaisena päävalmentajana syksyn MM-karsinnoissa, joissa Helmarit taistelee pääsystä kesän 2023 MM-kisoihin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Syyskuun alussa Suomi kohtaa vieraissa Irlannin ja kotona Ruotsin. Mahdolliset MM-jatkokarsinnat alkavat lokakuun lopussa. Lisätietoa jatkokarsinnoista FIFA:n sivuilla >>

Saloranta näkee Irlannin ja Ruotsin tarjoaman haasteen kovana.

- Ensimmäiseen otteluun on noin kuukausi, ja vastassa on kaksi lohkon kovinta joukkuetta. Kolme harjoitusta ja sitten ruvetaan pelaamaan. Työmaa on siis suuri, mutta pyrimme kuitenkin hyvään tulokseen, Saloranta sanoo.

Alle 16- ja 17-vuotiaiden tyttöjen päävalmentaja Saloranta, 50, on toiminut Helmareiden väliaikaisena päävalmentajana aiemminkin, vuosina 2016-2017. Tuolloin saldoksi kuudesta ottelusta jäi kaksi voittoa sekä neljä tappiota.

Saloranta aloitti alle 16- ja 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueiden päävalmentajana vuonna 2011. Saloranta valmensi U17-tytöt MM-kisoihin vuonna 2018 sekä EM-kisoihin vuonna 2022. Ennen maajoukkueuraansa Saloranta voitti FC Hongan peräsimessä kolme SM-kultaa.

Suomen käytettävissä olevan pelaajamateriaalin Saloranta tuntee siis erinomaisesti. Ensimmäiset päivät päävalmentajanimityksen jälkeen ovat olleet hektisiä, joten keskustelut pelaajiston kanssa odottavat ensi viikkoon.

- Aion keskustella sekä joukkueessa olleiden pelaajien kanssa että sellaisten pelaajien kanssa, jotka voisivat olla potentiaalisia lisäyksiä joukkueeseen, Saloranta kertoo.

Merkittäviä muutoksia Helmareiden valmennustiimiin ei ole luvassa. Tiedossa on, että Ann-Helen Grahm lähtee tiimistä, ja HJK:n päävalmentaja Jonne Kunnas liittyy Salorannan valmennustiimiin apuvalmentajaksi. Kunnas on työskennellyt Salorannan kanssa aiemminkin, alle 17-vuotiaiden MM-kisoihin päässeen 2001 syntyneiden ikäluokan kanssa.

- Luotan Jonneen ammattilaisena, ja ihmisenä hän on aivan loistava persoona. On hienoa, että asiat saatiin sopimaan hänen seurajoukkueensa kanssa ja päästä työskentelemään hänen kanssaan, sillä puhumme jalkapalloilullisesti samaa kieltä, Saloranta kertoo.

Salorannan paikan U16- ja U17-maajoukkueiden päävalmentajana ottaa väliaikaisesti Akan Okomoh. Lue lisää >>

Haku naisten A-maajoukkueen päävalmentajaksi on käynnissä, ja Palloliitto tiedottaa sen tuloksista myöhemmin syksyllä.

Katso tallenne torstaina järjestetystä lehdistötilaisuudesta, jossa Marko Saloranta vastaili median kysymyksiin >>



