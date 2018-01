Marko Silventoinen Otavan Kirjapainon toimitusjohtajaksi

Viestintätekniikan insinööri AMK Marko Silventoinen on nimitetty Otavan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtajaksi ja Kustannusosakeyhtiö Otavan johtajiston jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 5.2.2018. Silventoinen seuraa tehtävässä Minna Kokkaa, joka siirtyy Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtajaksi.

Marko Silventoisella on pitkä ja monipuolinen osaaminen kirjapainoalalta. Hän on työskennellyt mm. Hansaprintissä tuotantopäällikkönä vuodesta 2007 asti. Silventoisella on vahva kokemus graafisesta alasta asiakkaiden, henkilöstön sekä aineistojen tuotannon kautta lopputuotteista.



”Marko tuo meille pitkän kokemuksensa myötä juuri sitä osaamista ja johtamista, jota muuttuvassa kirjapainotoiminnassa ja kirja-alalla tarvitaan”, sanoo Kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtaja Pasi Vainio.



”Otavan Kirjapaino on hieno ja perinteikäs kirjapaino, jossa on aina tehty laadukkaita kirjoja. Otan innostuneena vastaan uuden tehtäväni kirjapainon johtajana. On upeaa päästä johtamaan modernia painotaloa ja työskentelemään osaavan henkilökunnan kanssa”, Silventoinen sanoo.

Lisätietoja:

Pasi Vainio toimitusjohtaja Kustannusosakeyhtiö Otava 050 032 9591 pasi.vainio@otava.fi

Marko Silventoinen 050 317 5946 marko.silventoinen@icloud.com





