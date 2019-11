Markus Selin kutsuu lapsiperheet ja leffafanit Logomoon, Johanna Oras houkuttelee taiteen ystäviä

Logomo täyttää 8 vuotta ja julkaisee merkkipäivänsä kunniaksi muutaman makupalan ensi vuoden ohjelmistostaan. Tapahtumakeskuksen näyttelyissä esille pääsevät sekä Johanna Oraksen monipuolisuus taiteentekijänä että Markus Selinin pitkä ura elokuvatuottajana. Perhematkailijoita houkutellaan Logomoon lastenelokuvien näytännöillä.

Logomo-sali otettiin komeasti käyttöön Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden rientojen jälkeen 22.11.2011 Erik XIV oopperan esityksillä, ja kulttuurin kirjo näyttäytyy Logomon tiloissa myös tulevana toimintavuotena.

Turkulaislähtöinen taidemaalari Johanna Oras saapuu keväällä Logomoon juhlistamaan 50-vuotispäiviään näyttelyn merkeissä. Näyttelyssä on esillä maalausten lisäksi veistoksia, designia ja taidetuotteita, mutta myös työn alla olevaa taidetta, jota Oras viimeistelee paikan päällä.

­– Yleisö pääsee näyttelyn aikana seuraamaan, miten keskeneräinen työ etenee, Oras lupaa.

Näyttelyn lisäksi Oras järjestää Logomossa keskustelutilaisuuksia taiteesta sekä työpajoja, joissa on mahdollista päästä kokeilemaan maalaamista.



Johanna Oraksen näyttely on avoinna yleisölle 8.4.–3.5.2020.

Elokuvanäytöksiä lapsiperheille Teatro-salissa

Elokuvatuottaja Markus Selinin suunnitelmien myötä Logomo sopii erityisen hyvin kesällä 2020 myös perhematkailijoiden käyntikohteeksi.

– Näytämme Teatro-salissa parhaita koko perheelle sopivia elokuvia, ja luvassa on myös syksyn kotimaisten perheleffojen ennakkonäytöksiä, Selin kertoo.

Leffojen lisäksi elokuvien ystäviä houkutellaan Logomoon tutustumaan suomalaisen elokuvan historiasta kertovaan julistetaiteen näyttelyyn. Julistenäyttely toteutuu yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja ylistarolaisen elokuvateatteri Matin-Tuvan kanssa. Matin-Tuvalla on arkistoissaan tiettävästi Suomen suurin elokuvajulisteiden kokoelma.

– Kokoelman suuruus on 20 000­–30 000 julistetta, joista vanhimmat ovat 1910-luvulta, kertoo Anssi Luoma Matin-Tuvalta.

Kokoelmasta Luoma aikoo valita Logomon näyttelyyn mukaan muun muassa vuosikymmenten takaisten perhe-elokuvien julisteita.

– Kokoelmassamme on Pekka ja Pätkä -elokuvien julisteita 1950­­–60-luvulta, mutta vielä niitäkin varhaisempi on Edvin Laineen vuonna 1949 ohjaaman Prinsessa Ruusunen -elokuvan juliste, Luoma kertoo.

Elokuvatuottaja Markus Selinin oma urakin näkyy Logomossa. Selinin tuotantoyhtiö Solar Films viettää ensi vuonna 25-vuotisjuhliaan, ja merkkivuoden kunniaksi Logomoon pystytetään Solar Filmsin vaiheista kertova näyttely. Juhlanäyttelyn järjestämisessä on mukana Antti Luusuaniemen perustama kotimaisen elokuvan Red Carpet -festivaali.

Elokuvajulistenäyttelyn ja Solar Films 25-vuotisjuhlanäyttelyn avajaisia vietetään 25.6.2020.

Apulaiskaupunginjohtaja: ”Logomo saavuttanut tavoitteensa upeasti”

Turun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen on seurannut Logomon kasvamista ja kehittymistä alusta saakka.

– Näiden vuosien aikana Logomo on saavuttanut tavoitteensa upeasti: Logomon toimitilat ovat alusta asti olleet erittäin suosittuja ja niiden käyttöaste hiponut sataa prosenttia, Virtanen muistuttaa.

Logomon nauttima arvostus kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskuksena on kiistaton etu myös alueen ratapihahanketta ja tulevaa elämyskeskusta ajatellen.

– Logomo on luonnollinen osa isompaa kokonaisuutta. On hienoa, että Turkuun tulee kulttuurin ja urheilun keskittymä, jossa on jo Logomon kaltainen jo valtakunnallisesti tunnettu toimija, Virtanen sanoo.

Muunneltavat tilat, monipuolinen tarjonta

Vuonna 2011 Logomosta tuli tuolloin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuottaan viettäneen Turun tapahtumien pääpaikka. Kahdeksan toimintavuotensa aikana Logomossa on vieraillut jo 2,6 miljoonaa kävijää.

Vuosien varrella Logomoon on tehty uusia tiloja, jotka ovat avanneet mahdollisuuksia entistä monipuolisemmalle tapahtumatarjonnalle.

– Logomo ei ole ainoastaan konsertti- tai näyttelytalo vaan uudet tilat ovat mahdollistaneet uudenlaisien tilaisuuksien järjestämisen Logomossa. Yritystilaisuudet, messut ja festivaalit pystyvät hyödyntämään erityyppisiä muunneltavia tiloja, Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä kertoo.

Logomo täyttää 8 vuotta