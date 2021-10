Marraskuu lähestyy, oletko valmis? Laura Suomelan Minä vastaan marraskuu on valloittava tarina talven pimeyden selättämisestä

17-vuotias Emmi muuttaa Loimaalta Tampereelle aloittaakseen uuden, itsenäisen elämän, mutta kaikki ei mene niin kuin hän oli suunnitellut: poikaystävä jättää yllättäen, ja elämä opiskelija-asuntolassa ei olekaan juhlia ja yhteisöllisyyttä, vaan yksin omissa oloissa ruudun tuijottamista. Myös kammottava marraskuu lähestyy ja pimeys yltyy.

Jos elää 85-vuotiaaksi, koko elämästä seitsemän vuotta on pelkkää marraskuuta. Siksi Emmi alkaa etsiä tapoja, joilla vuoden yhdennestätoista kuukaudesta voisi saada jotenkin mielekkään. Hän aloittaa ”Minä vastaan marraskuu” -projektin, johon hän onneksi saa mukaansa myös siskonsa ja naapurin Kurosen.

Työssään nuorten parissa Laura Suomela seuraa aktiivisesti, minkälaiset asiat nykynuoria painavat ja mihin erityisesti kaivattaisiin lisätukea. Nuorisotyötausta näkyy ja kuuluu erityisesti Minä vastaan marraskuun aidolta ja tunnistettavalta maistuvassa kielessä.

”Kuulen työssäni usein hyvin rankkojakin tarinoita nuorten elämästä. Kirjoihini en kuitenkaan halua ammentaa liikaa kuulemastani, jotta nuoret eivät ajattele, että napsin teksteihini heidän arkeaan. Silti toivon, että Minä vastaan marraskuu ja muut kirjani voisivat tavallaan toimia äänitorvena sille, että me aikuiset kiinnittäisimme enemmän huomiota nuorten jaksamiseen”, Suomela kertoo.

Minä vastaan marraskuun tavoitteena on tuoda lohtua kaikille, joille marraskuu ja talven pimeys tuntuvat erityisen rankalta. Se on kuin pelastusrengas ympäri vuorokauden jatkuvassa synkkyydessä, jonka kanssa näillä leveyspiireillä asuvien on yritettävä opetella elämään.

Minä vastaan marraskuu on arvostelu- ja käsittelyvapaa julkaisupäivänään 14.10.2021

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi