Marraskuussa 18 617 työtöntä työnhakijaa

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni marraskuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Hämeen molemmissa maakunnissa: Kanta-Hämeessä 836:lla (-10 %) ja Päijät-Hämeessä 2550:lla (-18 %). Koko maassa työttömien määrä tippui 20 prosentilla. Kanta-Hämeessä oli marraskuun lopussa 7196 ja Päijät-Hämeessä 11 421 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä väheni Hausjärveä lukuun ottamatta kaikissa kunnissa; eniten Kärkölässä (-45 %), Hollolassa (-26 %), Jokioisilla (-25 %) ja Heinolassa (-21 %). Lokakuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski 13 Hämeen 21 kunnasta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä marraskuun lopussa 10,9 prosenttia eli 1,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Alueen korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (13,9 %) ja Heinolassa (13,1 %). Matalimmillaan työttömyysaste oli Lopella (6,1 %) ja Jokioisilla (6,1 %). Maassa keskimäärin työttömyysaste oli marraskuussa 9,6 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä marraskuun lopussa 12,7 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 21,9 prosenttia.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden eli pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta 2511:llä eli 39 prosenttia. Määrä kasvoi hieman myös lokakuuhun verrattuna. Marraskuun lopussa Hämeessä oli kaikkiaan 8891 yli vuoden työttömänä ollutta, joista 4007 yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä.

Ikäryhmittäin työttömien määrä laski vuodentakaisesta kaikissa alle 60-vuotiaden ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 626 vähemmän (-24 %) kuin vuosi sitten eli 1942. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 8159 eli 734 vähemmän (-8 %) kuin vuosi sitten.

Ammattiryhmittäin työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna kaikissa muissa paitsi maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden sekä sotilaiden ammattiryhmissä. Lasku oli nopeinta asiantuntijoilla (-21 %) ja ammatteihin luokittelemattomilla (-20 %). Koulutuksen mukaan työllisyystilanne parani eniten korkeasti koulutetuilla. Vuodentakaiseen verrattuna työttömyyden lasku oli suhteellisesti nopeinta alemmalla korkeakouluasteella (-28 %).

Työvoiman kysyntä jatkui ennätyksellisen vilkkaana

Marraskuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin 5597 uutta avointa työpaikkaa. Tämä on 3278 enemmän kuin vuotta aiemmin ja 3120 enemmän kuin kaksi vuotta sitten marraskuussa. Vuositasolla kysyntä kasvoi eniten vartijoista, sairaanhoitajista, rahdinkäsittelijöillä ja varastotyöntekijöistä, toimisto- ja laitossiivoojista sekä talonrakentajista.

Paikkoja avautui eniten vartijoille, lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, sairaanhoitajille sekä rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille.

Palvelujen piirissä olevia edellisvuosia vähemmän

Aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli marraskuun lopussa 7554 asiakasta. Tämä on 392 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 1068 vähemmän kuin marraskuussa kaksi vuotta sitten. Työllistettynä, työvoimakoulutuksessa ja vuorotteluvapaasijaisena olevien määrät kasvoivat. Eniten kasvoi yksityiselle sektorille työllistäminen. Työvoimakoulutuksessa oli 1177 oppilasta, joista 432 kotoutumiskoulutuksessa.

Kaikkiaan palveluissa aloitti marraskuussa 1385 henkilöä vähentyen vuodentakaisesta 133:lla.

Palveluissa olevien määrä kasvoi lokakuuhun verrattuna sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa

Marraskuun lopussa Hämeen TE-toimistossa oli kaikkiaan 23 342 työnhakijaa, Lahden seudun kuntakokeilussa 11 245 työnhakijaa ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa 4746 työnhakijaa. Työttömiä työnhakijoita oli TE-toimistossa 8882, Lahden seudun kuntakokeilussa 6960 ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa 2845. Palveluissa olevista 3447 oli TE-toimiston ja 4027 kuntakokeilujen asiakkaita. Työttömien määrä väheni edellisestä kuukaudesta TE-toimistossa ja Lahden seudun kuntakokeilussa, mutta lisääntyi hieman Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa. Palvelujen piirissä olevien määrä kasvoi lokakuusta.

Kausivaihtelu kasvattaa työttömyyttä joulukuussa

Hämeen TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa on tällä hetkellä noin 39 000 työnhakijaa, joista työttömiä vajaat 17 600 ja lomautettuja noin 1400. Sekä lomautettujen että muiden työttömien määrä on hieman kasvanut marraskuun lopun tilanteeseen verrattuna ja kasvusuunta on jatkunut edelleen viimeisimpien viikkojen aikana. Kasvun taustalla joulukuussa vaikuttaa jokavuotinen ilmiö, joka johtuu eräiden ammatillisten koulujen päättymisestä, lomautusten kasvusta ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaista yleisemmästä päättymisestä joulukuun aikana

Joulukuun työllisyyskatsaus julkaistaan 25.1.2022.



Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:

Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795

Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564



Lahden seudun kuntakokeilu

Kehityspäällikkö Sami Kuikka, puh. 050 398 5411

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu

Strategiajohtaja Markku Rimpelä, puh. 0400 712 219