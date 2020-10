Marraskuussa etsitään rakkautta lasten sanoin

Vaasan kaupunginteatteri tarjoaa evästä vauhdinnälkäisille lapsikatsojille, kun etsiväseikkailu Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! saa kantaesityksensä 3. marraskuuta. Erikoislaatuinen etsiväryhmä selvittää näyttämöllä rakkauden arvoitusta, jonka johtolangat on kerätty suoraan vaasalaislapsilta.

Aina valmis etsiväryhmä Puu pitää toimistoaan metsän laidalla kasvavassa isossa puussa, Salasanapuussa. Eräänä päivänä puun koloon tulee erityinen viesti. Etsiväryhmä saa tärkeän tehtävän selvittää, mitä rakkaus oikein on. Rakkauden arvoitusta ratkoessaan ryhmä joutuu jännittäviin ja hauskoihin tilanteisiin.

Lastenesitys Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! ei ole syntynyt valmiista käsikirjoituksesta. Esityksen tekoprosessi alkoi reilu vuosi sitten, kun Vaasan kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen soitti ohjaaja Taina Mäki-Isolle ja pyysi häntä ohjaamaan lapsille komedian rakkaudesta.

- Pähkäilimme asiaa tahoillamme ja totesimme, ettei aiheesta ole kovin paljon tekstejä kirjoitettuna. Sain ajatuksen, että kerätään kohdeyleisöltä aineistoa. Mietin myös, mikä olisi tuttua ja kiinnostavaa lapsille ja sitähän ovat erilaiset pelastavat ryhmät ja etsivät. Hahmoja on rakennettu klovneriaa hyväksikäyttäen ja olemme leikkineet todella paljon. Koko työryhmä on aidosti vaikuttanut esityksen sisältöön, tekniikka mukaan lukien. Tämä on meidän yhteinen juttumme, toteaa konseptista ja ohjauksesta vastaava Mäki-Iso.

Suoraan lasten suusta

Esitykseen kerättiin aineistoa mm. vaasalaisilta päiväkodeilta. Aineiston pohjalta syntyi myös esityksen mukaansatempaava musiikki ja äänimaailma, jotka on suunnitellut kapellimestari Sauli Perälä. Perälä nähdään itsekin lavalla musisoivan etsivän roolissa.

- Aloin suunnitella teoksen musiikkia aika lailla tyhjästä. On ollut antoisaa, kun on päässyt konkreettisesti käsiksi tuntemuksiin sen kautta, että on saanut itse tehdä ja rakentaa hahmoa ja olla osa ryhmää. Musiikki on näin ollen syntynyt paljon aidommista tuntemuksista. Musiikin tekemiselle ei myöskään ole asetettu rajoja, joten on saanut tehdä sitä, mitä sattuu mieleen tulemaan, kertaa Perälä.

Päiväkoti-ikäisiltä lapsilta kerättyjä kommentteja ja ajatuksia kuullaan myös itse esityksessä.

- Olen niin kiitollinen sekä lasten että päiväkotien henkilökunnan panoksesta, sillä saimme heiltä todella paljon materiaalia. Olen myös halunnut olla uskollinen sille kerätylle materiaalille. Esityksen lainauksia, jotka ovat lapsilta kirjattuja kommentteja, ei ole juurikaan muutettu, Mäki-Iso valaisee.

Varaa mielikuvitukselle

Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! on Anna Raatikaisen ensimmäinen pukusuunnittelutyö sekä ensimmäinen lavastus kaupunginteatterille.

- Tämä on ollut todella ihana projekti kaikkinensa ja leikkimielisyys on ollut tärkeä osa tätä prosessia. Halusin luoda maiseman, jossa on paljon viitteitä luontoon, mutta joka ei ole missään tietyssä maassa tai tietyssä paikassa; paikka, joka voi olla mielen sisällä yhtä hyvin kuin oikeassa metsässä. Lavastus jättää paljon varaa mielikuvitukselle, paljastaa Raatikainen.

Esityksen ensi-iltapäivää jouduttiin siirtämään poikkeuksellisten aikojen vuoksi marraskuulle. Ohjaaja Mäki-Iso korostaa rakkausaiheen tärkeyttä juuri vaikeina aikoina.

- Tämä aika tekee erityisen merkittäväksi sen, että saa touhuta toisten ihmisten kanssa sen asian parissa, mitä itse rakastaa. Tämä aihe tässä ajassa on ollut todella voimaannuttava – myös tekijälle, summaa Mäki-Iso.

Esityksen herkullisia hahmoja tulkitsevat Ville Härkönen, Toni Ikola, Timo Luoma, Sauli Perälä, Ulla Väätäinen ja Jukka Wennström. Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! saa kantaensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä 3. marraskuuta. Yleisöä pyydetään tutustumaan yleisöohjeistukseen Vaasan kaupunginteatterin kotisivuilla ennen teatteriin saapumista.