Martinexin Muumitalo täyttää 30 vuotta – Varauslistat täyttänyttä hittilelua tuotiin Suomeen täysillä rahtikoneilla

Legendaarinen Polle täyttää 50 vuotta – Pollen temmellys jatkuu Martinexin juhlatuotteessa 18.10.2022

Suomessa etenkin Hevoshullu-lehdestä tunnettu Polle-hahmo on ruotsalaisen sarjakuvapiirtäjä Lena Furbergin suosituin luomus. Vuodesta 1972 julkaistu sarjakuva on ilahduttanut hevosfaneja useamman sukupolven ajan. Pyöreiden vuosien kunniaksi Martinex on lisännyt tuotevalikoimaansa uuden Polle-juhlatuotteen.