Martti J. Karin ja Antero Holmilan kirja kertoo, miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii

Korruptio on pesiytynyt syvälle venäläiseen yhteiskuntaan. Kreml pelkää demokratialiikkeitä ja maa on muuttunut nykyajan fasistiseksi valtioksi. Venäläiset suhtautuvat joustavasti totuuden ja valheen käyttöön. Historia on nostalgisoitu, ja historian käyttö vaikuttaa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Erikoispalvelut surmaavat ulkomailla vihollisiksi ja pettureiksi nimettyjä toimijoita. Miksi näin? Kirjoittajat avaavat ja selittävät näitä ilmiöitä.

”Tavoitteenamme on, että kirjan luettuaan lukijalla on vahvempi käsitys siitä, miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii. Haluamme muistuttaa lukijaa, että on tärkeää tarkastella asioita pitkällä aikavälillä, koska se kertoo meille erilaisista mahdollisuuksien horisonteista, jotka helposti katoavat, kun tarkastelupiste on täysin kiinni tässä päivässä. Historia auttaa ymmärtämään, että menneisyyden aggressiivinen valloitussota tai kansanmurha voi tapahtua myös tulevaisuudessa.”

”Mikäli valta ei vaihdu Venäjällä, valtaan ei nouse parlamentaariseen demokratiaan pyrkiviä voimia eikä Venäjällä toteuteta laajaa menneisyyden hallintaa, Venäjä tulee olemaan uhka naapureilleen vielä pitkään. Valitettavasti arviomme on, ettei mitään demokraattisia voimia nouse valtaan lähitulevaisuudessa eikä mitään menneisyyden hallintaa todennäköisesti tule tapahtumaan. Näin ollen meillä ei ole enää varaa unissakävelyyn.”

Kirjan taustalla on Martti J. Karin YouTube-luento Venäjän strategisesta kulttuurista, josta tuli 1,8 miljoonalla katsojalla vuonna 2022 Suomen katsotuin yliopistoluento kautta aikojen.

FT, eversti (evp) Martti J. Kari on Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori ja entinen pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö. Hän on tutkinut Venäjää yli 30 vuotta.

Jyväskylän yliopiston historian professori Antero Holmila on erikoistunut toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja sodan jälkitiloihin.

Martti J. Kari, Antero Holmila: Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii (Docendo 2023), 378 sivua.

Teos julkaistaan myös e-kirjana ja äänikirjana.

