Marttila MTK-Varsinais-Suomen kevätkokouksessa: EU:n maatalouspolitiikan ratkaisuilla kiire

Jaa

Iisakin kirkon rakentaminen näyttäisi ripeältä verrattuna EU:n maatalouspolitiikan päätöksiin. EU:n toimielimet hierovat nyt kompromissia liian pitkään. Kohta ollaan tilanteessa, jossa vaarannetaan järjestelmän toiminta vuonna 2023. Ylihuomenna alkavista trilogineuvotteluista tarvitaan tuloksia, sanoi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila MTK-Varsinais-Suomen kevätkokouksessa tänään.

Suurin hidaste on ollut Euroopan komissio. Se on valitettavasti toiminnallaan menettämässä Euroopan tuottajien luottamuksen. Komissio haluaa vihreämmän maatalouspolitiikan, jossa ympäristö- ja ilmastosäätelyn rooli on paljon nykyistä suurempi. Marttilan mukaan jäsenmaiden muodostama neuvosto hahmottaa paremmin maatalouspolitiikan niin, että myös maatalousyrittäjä pysyy hengissä. Se on ollut prosessin ripein ja jämeriin päätöksiin kykenevä toimielin.



Suomen kansallista maaseutuohjelmaa sen sijaan valmistellaan aikataulussa, vaikka tiedetään EU:n päätöksiin liittyvä epävarmuus.



– Jo tässä vaiheessa tiedetään, että Suomen ohjelmasta tulee Euroopan edistyksellisin ilmaston- ja ympäristön kannalta. Tämän mahdollistaa hyvä EU-rahoitusratkaisu. Panostukset nuoriin maatilayrittäjiin, luonnonmukaiseen tuotantoon, ympäristöön ja ilmastoon sekä osaamiseen kasvavat kymmeniä prosentteja. Tulotukien määrä laskee toki maltillisesti, Marttila sanoi.

Maatalousmarkkinat etenevät kovaa vauhtia entistä ympäristö- ja ilmastoystävällisempään suuntaan. Viljelijät joutuvat investoimaan joka vuosi kestävään tuotantoon, jota markkinat vaativat. Yhteiskunnan lisäsääntelyä ei tarvita, sillä vain uudistuksiin kykenevät viljelijät pärjäävät.



– Julkista rahaa tarvitaan siihen, että maatilojen talous saadaan kestävälle tolalle ja siten viljelijät kykenevät vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin, Marttila sanoi.

Myös metsätalouden näkökulmasta komissio on Marttilan mielestä heikoilla jäillä.

– Komission metsänäkemys on pelkästään suojelua, jolle kaikki muu on alisteista. Suomen hallituksen on nyt toimittava vahvasti. Vitkasteluun ja hallituksen jäsenten välisiin kahnauksiin ei ole aikaa. Jos metsäpolitiikan itsenäisyys menetetään, niin se on loppu kestävälle metsäpolitiikalle ja metsäalan taantuman alku. Komission sekoilu maatalous- ja metsäpolitiikassa kulminoituu varapuheenjohtaja Timmermansiin. MTK odottaa, että ainakin Euroopan parlamentti ryhtyy vakavasti punnitsemaan varapuheenjohtajan luottamusta, sanoi Marttila.

Puheenjohtaja Marttila vastaanotti viime viikolla Naantalissa Ainutlaatuinen Saaristomeri-hankkeen huomionosoituksen, jolla suomalaiset viljelijät palkittiin huippukokouksessa merkittävästä työstään Saaristomeren eteen.

–Tämä tunnustus on osoitus siitä, että viljelijät haluavat tehdä työtä puhtaamman Saaristomeren ja samalla koko Itämeren puolesta. Palkinto haluttiin antaa juuri suomalaisille viljelijöille, sillä heidän tekemänsä työ tiloillaan ja pelloillaan on arvokasta, kiitti Marttila.



Lisätietoja

Juha Marttila, 050 341 3167