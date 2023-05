Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiön 100 000 euron suurapurahat kahdelle Helsingin yliopiston tutkimushankkeelle maksansiirron pitkäaikaistulosten parantamiseen ja suonikalvoston melanoomaa aiheuttavien geenivirheiden etsimiseen

Suonikalvoston melanooma on silmänsisäinen syöpä, joita löydetään Suomessa joka vuosi noin 70. Olemme jo löytäneet suonikalvoston melanoomaa sairastavien joukosta BAP1-syöpäoireyhtymän geenivirheen kantajia. Näillä potilailla ja heidän geenivirhettään kantavilla sukulaisilla on merkittävästi suurentunut riski sairastua elämän aikana eräisiin muihinkin syöpiin. Nyt saadun apurahan turvin tutkimusryhmällämme on mahdollisuus jatkaa uusien suonikalvostolle altistavien geenivirheiden etsimistä.

–Olemme hyvin kiitollisia Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiölle suurapurahasta. Koska kaikki suonikalvoston melanoomat hoidetaan Helsingissä, meillä on vuodesta 2010 alkaen kertynyt koko väestön tautitapaukset kattava aineisto, joka on maailmalaajuisesti ainutkertainen. Tämä mahdollistaa uusien geenivirheiden löytämisen, millä voi olla suuri vaikutus potilaiden seurantaan ja hoitoihinkin, sanoo silmägenetiikan tutkimusryhmän johtaja dosentti Joni Turunen Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta.

Dosentti Fredrik Åbergin projektissa tutkitaan optimaalisinta hyljinnänestolääkitystä maksansiirron jälkeen. Projekti perustuu sekä kotimaisiin että ulkomaisiin rekistereihin, mikä mahdollistaa laajan potilasaineiston, kattavat tilastolliset analyysit ja pitkän seuranta-ajan. Tulosten odotetaan suoraan vaikuttavan maksansiirron jälkeen käytettävää lääkehoitoon sekä Suomessa että ulkomailla. Siten tutkimuslöydökset voivat osaltaan auttaa parantamaan maksansiirron pitkäaikaistuloksia.

Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö on lisäksi myöntänyt muita apurahoja yhteensä 520 000 eurolla kevään apurahajaossa. Säätiön koko vuoden apurahajako yltää historialliseen 720 000 euron summaan, kertoo säätiön puheenjohtaja Mikael Swanljung.