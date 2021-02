Maskien käyttö ja ilman vaihtuminen parantavat joukkoliikenteen terveysturvallisuutta

HSL:n VTT:ltä tilaaman selvityksen perusteella joukkoliikenteen tartuntariski näyttäisi olevan hyvin pieni, jos joukkoliikenteessä noudatetaan annettuja turvaohjeita. VTT:n selvityksessä tutkittiin yli kahden metrin päähän kulkeutuvien hiukkasten määrää ilmassa ja niiden merkitystä joukkoliikenteen terveysturvallisuudelle.

Jos matkustajat käyttävät joukkoliikenteessä maskeja, tartuntojen riski yli kahden metrin etäisyydellä on minimaalisen pieni. Maskia käyttämällä pisaroiden ja aerosolien määrä vähenee entisestään. Joukkoliikenteelle tyypillinen tapa matkustaa hiljaisuudessa on myös eduksi: äänekäs matkustaja erittää pisaroita jopa nelinkertaisesti tavanomaiseen, hiljaiseen matkustajaan verrattuna.

”Maskien käytön lisäksi olisi hyvä pitää etäisyyttä mahdollisuuksien mukaan, sillä se vähentää pisara- tai lyhyen kantaman ilmavälitteisten tartuntojen riskiä. Hyvä käsihygienia taas pienentää kosketustartunnan riskejä”, kertoo tutkija Ilpo Kulmala VTT:ltä.

Myös ilman vaihtumisella liikennevälineessä on merkitystä sille, miten paljon hiukkasia on ilmassa. Tähän joukkoliikenteessä erityisen tehokas ja helposti toteutettava keino on liikennevälineen ovien avaaminen pysäkillä. Se voi vähentää ilman aerosolipitoisuutta jopa kolmanneksella.

”Se on tehokas keino lisätä ilman vaihtuvuutta, joskin se voi aiheuttaa vetoa pakkaskaudella”, Kulmala kertoo.

Kaupunkijoukkoliikenteessä ilma vaihtuu jo luonnostaan varsin hyvin. Yhdessä liikennevälineessä tehtävät matkat ovat tyypillisesti verraten lyhyitä – keskimääräinen matka-aika HSL:n liikenteessä on raitiovaunuissa 9 minuuttia, metrossa 11, junassa 12 ja bussissa 14. Toisaalta pysähdyksiä on usein, jolloin ovet avautuvat taajaan myös normaalitilanteessa.

HSL:n joukkoliikenteessä olevan kaluston ilmanvaihto on selvityksen perusteella kansainvälisesti hyvällä tasolla. Tutkimuksessa selvitettiin ilmanvaihtoa busseissa, metrossa, lähijunissa ja raitiovaunuissa.

Maskeja käytetään HSL:n joukkoliikenteessä tällä hetkellä varsin ahkerasti. Niitä käyttää noin 80 prosenttia matkustajista.

”Kiitos matkustajillemme turvaohjeiden noudattamisesta. Pyrimme edelleen takaamaan turvallisen ja luotettavan joukkoliikenteen, kuten tähänkin asti”, kertoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.