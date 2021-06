Maskikilpailu oli jättimenetys – 8000 lasta ja nuorta suunnitteli oman maskin

Jaa

Lifa Air järjesti maalis-huhtikuussa lapsille ja nuorille sekä lapsenmielisille leikkimielisen piirustuskilpailun, jossa kisattiin, kuka keksii hauskimman maskikuvion. Maskeilu 2021 -kilpailu saavutti jättimenestyksen ja yhteensä kisaan toimitettiin noin 8000 piirustusta ympäri Suomen!

Korona-pandemia on vaikuttanut meihin kaikkiin ja muuttanut monen lapsen ja nuoren arkea. Idea kisaan sai alkunsa, kun tieto koronan vaikutuksista varsinkin lapsiin ja nuoriin sai mediassa palstatilaa. Yrityksessä alettiin pohtia, voisiko lapsia ja nuoria jotenkin osallistaa ja samalla piristää suomalaisten korona-arkea.

Ajankuvaa korona-ajasta lasten näkökulmasta

Kilpailun piirustukset ovat mitä mainion kooste tästä poikkeuksellisesta ajanjaksosta ja siitä, miten lapset ovat kokeneet maskien käytön ja korona-ajan. ”Meillä oli ennestään valikoimassa muutamia kuvioituja maskeja eli kirurgisia suu-nenäsuojuksia. Maskithan ovat perinteisesti olleet yksivärisiä, mutta miksi emme tekisi täysin uniikkeja kuoseja, kun meillä on kotimaisena toimijana tähän mahdollisuus”, taustoittaa myyntijohtaja Juha Tamminen.

”Olimme ajatelleet, että kilpailusta tulee suosittu, mutta kukaan ei uskonut, että meille tulee näin iso määrä ehdotuksia. Raatimme työ ei totisesti ollut helppo. Joukossa oli erittäin korkeatasoisia töitä ja koskettavia tarinoita. Värien käyttö oli kerrassaan hienoa ja teemoina toistuivat mm. luonto, harrastukset ja tietysti korona. Onneksi saimme korkeatasoista apua töiden arviointiin taiteen parissa monipuolisesti työskenneeltä Irmeli Merimaalta. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita oppilaita ja opettajia, jotka todella tekivät suuren työn opastaen piirtäjiä ja koostaen materiaalia meille”, jatkaa Tamminen.

Miljoonilla maskeilla hyväntekeväisyyttä

Kilpailuryhmiä oli yhteensä viisi ja jokaisesta ryhmästä valittiin voittaja, joka palkitaan rahapalkinnolla ja lisäksi oppilaitos saa rahapalkinnon sekä 4000 kpl:ta maskeja. Taiteellisen toteutuksen lisäksi kilpailutöiden arvioinnissa painotettiin sitä, että piirustuksen elementit ovat riittävän yksinkertaiset, jotta ne on mahdollista painaa maskikankaalle. Kaikista voittajapiirustuksista valmistetaan syksyllä myyntiin maskeja noin miljoona kappaletta. ”Palkinnoilla haluamme kannustaa lapsia ja nuoria taiteen pariin. Jokaisessa meissä on lahjakkuutta, ja on mahtava juttu, että saimme lukuisan määrän osallistujia mukaan. Meillä on toive, että saamme näillä erikoismaskeilla tehtyä myös hyväntekeväisyyttä, mutta tästä kerromme lisää myöhemmin”, päättää Tamminen.

Kilpailuryhmät ja voittajat: