MASKIPAKKO KÄYTTÖÖN KOKKOLAN SUURTEOLLISUUSALUEELLA

Kokkolan suurteollisuusalueella (KIP) otetaan käyttöön maskipakko 17.5.2021 alkaen. Maskipakko koskee kaikkia alueen porteista sisään tulevia henkilöitä, ja on voimassa toistaiseksi. Alueelle saapuvien henkilöiden tulee lisäksi varmistaa tilaajayrityskohtaiset koronaohjeet. Vierailukielto KIP:n alueella on edelleen voimassa.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alue on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Vakava koronavirustilanne heijastuu myös Soiten alueen lähikuntiin ja jatkotartuntoja on havaittu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Soiten alueen nopeasti heikentyneestä tautitilanteesta johtuen, KIP Turvallisuustyöryhmä on päättänyt ottaa käyttöön maskipakon Kokkolan suurteollisuusalueella.

KIP Turvallisuustyöryhmä suosittelee vahvasti KIP:n alueella olevia henkilöitä kirjaamaan ylös omia liikkumispaikkojaan sekä henkilöitä, joita työpäivän aikana on tavannut - mahdollisuuksien mukaan. Tällä helpotetaan mahdollista Soiten koronajäljitystyötä.