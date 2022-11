Masonjoen siltatyömaan valmistuminen viivästyy Nelostiellä

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2022: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heijastuu kaikkialle yritystoimintaan 24.10.2022 09:32:15 EEST | Tiedote

Elinkeinoelämä on tällä hetkellä monien haasteiden keskiössä. Yritykset ovat tuskin selvinneet koronan jälkimainingeista, kun Venäjän hyökkäyssota tuo jo uusia haasteita. Erityiseksi tilanteen tekee sodan aiheuttamat seurannais- ja kerrannaisvaikutukset. Haastavaa tässä tilanteessa on se, että seurannaisvaikutukset vahvistavat toisiaan. Nämä näkyvät eri toimialoilla ja kielteiset vaikutukset kertautuvat kaikkialle talouteen, sekä yksityiseen että julkiseen. Sodan seurannaisvaikutuksiin on löydettävä ratkaisuja. Kaikesta huolimatta Keski-Suomessa paistaa aurinkokin.