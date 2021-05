Mästare, de ungas FM-tävlingar i yrkesskicklighet kan följas på webben nästa vecka

Jaa

Mästare-evenemanget genomförs i år Coronasäkert och decentraliserat med 51 grenar och 360 tävlande på 13 olika orter. Publiken får följa med evenemanget som en livesändning öppen för alla på webben 18–20.5.2021.

Mästare är Finlands största evenemang inom yrkesutbildningen, där ungdomar tävlar om FM-medaljer i yrkesskicklighet. Vanligen samlar evenemanget tiotusentals besökare till arrangörsorten för att se hur yrkesproffs mäter sig med varandra. Till Uleåborg hade man väntat sig 50 000 besökare bland annat från grundskolorna i närområdena. På grund av Coronabegränsningarna får publiken i år inte besöka evenemanget på ort och ställe, utan man kan följa med det via direkta webbsändningar. Man kan alltså i år lätt bekanta sig med evenemanget var som helst i Finland.

− Alla är välkomna till evenemanget för att se vilken yrkesskicklighet de som studerar till ett yrke har. Särskilt unga och vuxna som funderar på sitt eget yrkesval får via Mästare bekanta sig med 51 olika yrken som erbjuds inom yrkesutbildningen, säger Mästare2021-evenemangets kommunikationschef Marsa Jurvakainen.

Sändningar 70 timmar på webben

Från evenemanget sänds program på webben under alla de tre tävlingsdagarna. Via webbplattformen får publiken titta in i alla grenar, delta i seminarier, bekanta sig med utställare och diskutera med andra som är intresserade av ett tema. Tävlingsveckan kulminerar i torsdagskvällens avslutningsceremoni där FM-medaljörerna prisbelönas. Bland guldmedaljörerna koras tävlingens bästa tävlande, Mästarnas Mästare, som följande år representerar sitt eget yrkesområde och hela yrkesutbildningen.

En mera noggrann tidtabell och länk till evenemanget finns på Mästare2021 Uleåborg-evenemangets webbsidor: www.taitaja2021.fi

Info om evenemanget

Yrkesutbildningens storevenemang Mästare arrangeras 18–20.5.2021. I Mästare tävlar ungdomar under 22 år om FM-medaljer i yrkesskicklighet i 46 grenar, varav tre är MästarePLUS-grenar för studerande i behov av särskilt stöd. Dessutom ordnas fem yrkesuppvisningar. I kvaltävlingarna till FM-tävlingen deltar årligen cirka 1500 studerande. Via semifinaler kvalificerar sig de 350 bästa tävlande till finalen. Till evenemanget hör också en lekfull Mästare9-tävling för högstadieelever. I år arrangeras den som ett virtuellt spel. I kvaltävlingar till den tävlingen deltog över 8000 högstadieelever.

Teman för evenemanget Mästare2021 Uleåborg är att jobba tillsammans, att främja jämlikhet, livslångt lärande och ansvar.

Evenemanget Mästare2021 Uleåborg arrangeras av Koulutuskuntayhtymä OSAO tillsammans med Ammattiopisto Lappia, Ammattiopisto Luovi, Koulutuskeskus Brahe, Koulutuskeskus JEDU, Lapin koulutuskeskus REDU, Oulun palvelualan Opisto samt Suomen Diakoniaopisto. Dessutom deltar ett hundratal samarbetspartners i arrangemanget. Som bakgrundsorganisation för evenemanget fungerar Skills Finland rf, som i Finland koordinerar verksamheten med tävlingar i yrkesskicklighet och ansvarar för landslaget i internationella tävlingar.