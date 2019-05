Mästare, det största evenemanget inom yrkesutbildningen i Finland, är fyllt av kunskapens glädje

Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills: Suomen joukkueelle yksi kulta ja neljä pronssia 29.9.2018 23:17:59 EEST | Tiedote

Nuorten ammattitaidon euroopanmestaruuskilpailu EuroSkills on päättynyt Budapestissa. Suomesta kilpailuun osallistui 25 nuorta oman ammattinsa huippuosaajaa. He saavuttivat yhteensä viisi mitalia ja kuusi Medallion for Excellence -tunnustusta lajin keskiarvoa paremmasta suorituksesta.