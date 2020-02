Matematiikka saa uuden teemapäivän – ”Ei ole pakko osata, voi vain tykätä”

Suomen ensimmäinen Mahtavaa matematiikkaa -päivä yhdistää Suomen matematiikkavoimat 5. marraskuuta 2020. Tapahtumia on kouluissa ja koulujen ulkopuolella.

Suomen ensimmäinen Mahtavaa matematiikkaa -päivä kokoaa Suomen matematiikkavoimat yhteen 5. marraskuuta 2020. Tavoitteena on, että eri toimijat keskittävät vuoden varrelle suunnittelemansa toimintansa samaan päivään. Mukaan on lähtenyt jo koko joukko järjestöjä ja yhteisöjä.

– Suomessa monet tahot tekevät hienoa työtä matematiikan hyväksi. Haluamme kaikenikäisten ihmisten ihastuvan ja rakastuvan matematiikkaan. Matematiikkaa ei ole pakko osata, voi vain tykätä ja kokea, Tekniikan akateemiset TEKin nuorisoprojekteista vastaava Tuula Pihlajamaa sanoo.

TEKin järjestöjohtajan Joel Salmisen mukaan teemapäivällä halutaan matematiikalle myös entistä laajempaa julkisuutta.

– Viestimme on, että tarvitsemme laadukkaampaa yhteiskunnallista keskustelua, jolle matematiikka antaa hyvän pohjan. Matematiikka toimii apuvälineenä silloinkin, kun pohdimme parhaita keinoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Mahtavaa matematiikkaa -päiväksi on valittu marraskuun ensimmäisen viikon torstai, koska silloin suuri osa päiväkodeista, ala- ja yläkouluista, ammattikouluista ja lukioista on auki, ja päivä on helppo järjestää.

– Suomen opettajat tekevät hienoa työtä matematiikan opetuksessa. Yhdistetään voimat ja tehdään kaikki matematiikkaa samaan aikaan ja tuodaan esiin sen merkitys meille kaikille, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton pedagoginen kehittäjä Jasmin Välimäki kannustaa.

Mahtavaa matematiikkaa -päivänä eri toimijat toteuttavat projektinsa itse ja tiedottavat omasta työstään yhteisen tunnuksen alla.

– Tapahtuma voi kestää vaikka yhden oppitunnin tai vaikka koko päivän. Paikalla ja muodolla ei ole väliä. Tärkeää on, että matematiikka tulee luoksesi, Tuula Pihlajamaa sanoo.

Teemapäivään ovat lupautuneet jo Experience Workshop STEAM Network, 2000-luvun taitojen opetukseen keskittynyt Innokas-verkosto, Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto, Insinööriliitto ry, joensuulaisen tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaalin SciFest-tapahtuman järjestäjät, lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö Kehittämiskeskus Opinkirjo, lasten ja nuorten luonnontiede- ja matematiikkaosaamista vahvistava LUMA-verkosto, Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion Harppi-hanke, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL, Tekniikan Akateemiset TEK ja TFiF Tekniska föreningen i Finland. Osallistumisesta ei peritä maksuja.

Mahtavaa matematiikkaa -päivän sivusto löytyy osoitteesta https://www.mahtavaamatematiikkaa.fi/

Lisätietoja: nuorisoprojektivastaava Tuula Pihlajamaa, Tekniikan akateemiset TEK, tuula.pihlajamaa@tek.fi, (09) 2291 2281