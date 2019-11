Matias Mäkynen aloittaa kansanedustajana 3.12.

SDP:n Tuula Väätäinen: Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteet ovat kannatettavia 23.11.2019 07:05:00 EET | Tiedote

Mielenterveyden häiriöt ovat kasvava ongelma Suomessa. Tästä huolimatta mielenterveydelliset ongelmat jäävät liian helposti marginaaliin. Suomalaisista puolitoista prosenttia sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön vuosittain. Tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Antti Rinteen hallitus on käynnistänyt laajan joukon toimenpiteitä, jotka vastaavat aloitteen esittämiin tavoitteisiin. Olennaisin on hoitotakuun tiukentaminen perusterveydenhuollossa siten, että jatkossa myös kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsisi viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Hoitotakuu koskee fyysisiä sekä psyykkisiä terveysongelmia. Tämä nopeuttaa huomattavasti hoitoon pääsyä. Kansallisen mielenterveysstrategian valmistelu on hallituksen toimesta myös käynnissä, ja yksi sen keskeisistä tavoitteista on hoitoon pääsyn nopeuttaminen sekä palvelujen oikea-aikaisuus ja laatu. -