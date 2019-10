Matinkylän uimahallin rakennustyöt alkavat maankaivuu- ja louhintatöillä Tynnyripuistossa lokakuun alussa. Uimahallin suunnittelussa on erityisesti huomioitu esteettömyys sekä energiatehokkuus.

Espoon uimahalliverkko laajenee vuoden 2021 lopulla, kun kauan odotettu Matinkylän uimahalli valmistuu. Uimahalliin rakennetaan kahdeksanratainen 50 metriä pitkä uima-allas, opetusallas, monitoimi-kuntoutusallas poreiluistuimin, kahluuallas sekä kylmävesiallas.

Liikuntarajoitteiset kuntalaiset on otettu uimahallin suunnittelussa hyvin huomioon erilaisin esteettömyyteen liittyvin ratkaisuin. Liikuntarajoitteisille on suunniteltu halliin muun muassa omat saunatilat, jotka on tarkoitettu ainoastaan liikuntarajoitteisten käyttöön. Esteettömyys on huomioitu myös uima-altaiden sijoittelussa. Lisäksi uimahallirakennuksen edustalla sijaitsevan Tynnyritien katusuunnittelussa on huomioitu esteetön saattoliikenne.

Suunnittelua on ohjannut myös energiatehokkuus

Liikuntarajoitteisten lisäksi Matinkylän uimahallin suunnittelussa on mietitty tarkkaan energiatehokkuutta: rakennus lämpiää valmistuttuaan osittain maalämmöllä. Lisäksi katolle asennetaan aurinkosähköpaneelit, jotka tuottavat osan hallin sähkönkulutuksesta.

Uimahallin energiaratkaisujen valinnassa on myös hyödynnetty niin kutsuttua monitavoiteoptimointia. Halliin valitut ratkaisut on siis optimoitu siten, että investointi- ja elinkaarikustannukset sekä sijainnin tarjoamat mahdollisuudet on huomioitu.

”Espoon kaupunki pyrkii voimakkaasti kohti hiilineutraaliustavoitteita. Olemme pyrkineet tässä hankkeessa monitavoiteoptimoinnin sekä uusien toimintamallien avulla vastaamaan tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen”, sanoo Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen.

Uimahallille omia pysäköintipaikkoja maan alle

Uimahalliin on tulevaisuudessa helppoa saapua joukkoliikenteellä, sillä kauppakeskus Ison Omenan metro- ja linja-autoaseman palvelut sijaitsevat vieressä. Myös autoilijat on huomioitu: jatkossa uimahallin vierestä löytyvät pysäköintitilat maanalaisesta pysäköintihallista, josta on sisäänkäynti suoraan uimahalliin.

”Helposti saavutettavaan Matinkylän uimahalliin tulevat monipuolisten allastilojen lisäksi kuntosali ja liikuntasali, joissa toteutetaan tulevaisuudessa myös ohjattuja liikuntatunteja”, sanoo liikuntapalvelupäällikkö Jarmo Ikävalko Espoon liikuntapalveluista.

Uimahallin rakentamiskustannukset ovat 32,5 miljoonaa euroa ja sen kokonaispinta-ala on valmistuttuaan 4944 hyötyneliömetriä. Urakka toteutetaan jaettuna urakkana ja kohteen päätoteuttajana toimii rakennusurakoitsija Lujatalo Oy.