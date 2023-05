Matkailuautoillen nauttii pintamatkailun hyödyistä – liikkuva hotellihuone tarjoaa samalla elämyksellistä matkantekoa

Matkusta hitaammin – näe enemmän

Asuntoautoilun kasvatettua viime vuosina suosiotaan, ovat matkailijat reissanneet ahkerasti kotimaata ristiin rastiin. Nyt entistä useammat tähyävät ulkomaille.

”Yhä useammat asiakkaamme suuntaavat matkailuautollamme pintaa pitkin Eurooppaan. Myös itse koimme viime kesänä hienon seikkailun, kun ajoimme matkailuautollamme Euroopan läpi Montenegroon ja takaisin.

Vaikka matkailu ulkomailla vaatii enemmän selvitystyötä, esimerkiksi reittien ja tietullien suhteen, oli matka upea elämys. Matkailuautoillen saimme nähdä ja kokea useita eri maita, kieliä ja kulttuureita. Uuden ja toimintavarman liikkuvan hotellihuoneemme kanssa kaikki sujui myös mutkattomasti, ja kauniilla Sallasta otetulla maisemakuvalla teipattu auto herätti reissussa runsaasti huomiota. Myös auton ilmastointilaite osoittautui erittäin tärkeäksi”, naurahtaa toimitusjohtaja Tiina-Mari Tuominen.

Viihtyisä ja tilava ”glamper van” tuo seikkailuun ylellisyyttä ja helppoutta

Zuma Rent on tuonut matkailuautojen vuokramarkkinoille hotellialalta tuttua design-ajattelua sekä palvelujen luomaa elämyksellisyyttä.

Liikkuva hotellihuone – vuoden 2022 Rapido 866F – on suurin B-kortilla ajettava täysintegroitu asuntoauto, jossa on avara ja hotellihuonemainen sisustus. Kattavasti varusteltu matkailuauto tarjoaa erinomaisen varustelutason, runsaasti säilytystilaa ja suomalaista designia.

”Haluamme, että matkalle lähtö on asiakkaillemme helppoa ja matkanteko mukavaa. Siksi matkailuautosta löytyvät mm. grilli ja ulkokalusteet sekä tekstiilit, astiat ja keittiötarvikkeet. Autossa on myös matka-arkea sujuvoittavia kodinkoneita, kuten TV, uuni, pikakahvikone, vedenkeitin ja leivänpaahdin – unohtamatta pieniä mutta tarpeellisia tarvikkeita, kuten pyykkinaru ja kirves. Kantava ajatus on, ettei asiakkaan tarvitse lähteä hakemaan kaupasta jokaista pientä tavaraa”, Tuominen kuvailee.

Halutessaan asiakas voi hyödyntää lisäpalveluja ja viedä viihtyisyyden vielä tätäkin korkeammalle tasolle; matkalle voi tilata esimerkiksi virvokkeilla täytetyn minibaarin tai PS4-pelikonsolin peleineen.

”Olemmekin saaneet todella hyvää palautetta auton ajamisen helppoudesta sekä toimintojen ja palvelujen toimivuudesta”, Tuominen summaa.

Lisätietoja:

Tiina-Mari Tuominen, yrittäjä ja toimitusjohtaja, info@zuma.fi, p. +358 (0)40 700 9903

https://zumarent.fi/

Zuma Rent – varauskalenteri