Matkailukesä 2023: Suomen ainoa munkkiluostari on rauhaa tarjoava monipuolinen kohde maaseutuidyllin keskellä

Ortodoksisen kirkon keskus Suomessa, Valamon luostari Pohjois-Karjalan Heinävedellä elää kesällä voimakkainta matkailusesonkia.

Luostarin pääelinkeino on matkailu. Kaikki matkailusta kertyvät tuotot ohjataan luostarin ylläpitoon ja kehittämiseen.



—Luostarissa käy vuosittain noin satatuhatta matkailijaa. Suurin osa heistä käy kesä-elokuussa, sanoo matkailupalvelujen johtaja Jaana Nykänen.



Luostarin alueeseen pääsee tutustumaan ilman sisäänpääsymaksua.



—Ilahduttavasti luostariin on viime vuosina löytänyt hyvin erilaisia vieraita. Joukossa on kesälampaisiin tutustuvia perheitä, munkkikahveille tai viinimyymälään ostoksille tulevia kaveriporukoita, lounaalle piipahtavia kesämökkiläisiä tai kiertomatkalla olevia asuntoautoilijoita ja motoristeja, Nykänen kuvaa.



Kirkolliset juhlat ja kurssit toiminnan ydintä



Luostarin jumalanpalvelukset ovat avoimia kaikille. Kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin niitä pidetään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kolme kertaa päivässä.



—Ristisaatot ja muut kirkolliset juhlat voivat olla monille kesävieraille ensimmäinen kosketus ortodoksisuuteen, Nykänen sanoo.



Valamon opistossa on kesä-syyskuussa tarjolla yli 60 kurssia ortodoksiseen uskoon ja elämäntapaan tai kulttuuriin ja kädentaitoihin liittyen. Luostari on maan ainoa oppilaitos, jossa ikonimaalausta voi opiskella tavoitteellisesti aina mestaritasolle.



—Hopeavalukurssi, jalometallityöpaja, luonnonyrttikurssi tai kirjoittamisen kurssit ovat esimerkkejä muista kursseista, joille historiallinen luostarimiljöö antaa luontevat puitteet.



Suomalaisille rakkaat Martta Wendelin työt esillä tammikuuhun



Suomen tunnetuimpiin kuvittajiin 1900-luvun alkupuolella lukeutuneen taidemaalari Martta Wendelinin juhlanäyttely ”Martta Wendelin – Kultahiekkaa ihmisten poluille” on avoinna Valamon luostarissa tammikuuhun 2024 asti.



Wendelinin kuvaamana suomalaisen elämäntavan idylli välittyi etenkin Kotilieden kansissa. Wendelinin laaja tuotanto koostui muun muassa yli tuhannesta postikortista ja yli tuhannesta lastenlehtien kuvituksesta.



—Martta antoi tavalliselle ihmiselle taiteen, kun ei ollut mitään muuta kuin arki ja arjen työt. Kotilieden kannet ilmensivät sen ajan tavallisten ihmisten elämänmenoa, sanoo näyttelyn kuraattori Liisa Heikkilä-Palo.



Kynttilöitä ja ehtoollisviiniä



Vanhan luostariperinteen mukaan luostarin tulee elättää itse itsensä.

Majoitus- ja matkailutulojen lisäksi Valamon luostari saa tuloja myymällä omalla tilalla valmistettuja tuotteita kuten viinejä ja muita juomia sekä yrtti-, hunaja-, marja-, hedelmä- ja muita puutarhatuotteita.



—Vanhassa meijerissä toimii muun muassa kynttilätehdas, jossa valmistetaan vuosittain noin tuhat kiloa perinteisiä mehiläisvahatuohuksia. Täällä tuotamme myös useissa seurakunnissa ehtoollisviininä käytetyn Valamon Kirkkoviinin, Nykänen sanoo.

