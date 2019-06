Matkailupalveluille vihdoin kotimainen markkinapaikka - Joikubooking.com kerää kotimaan matkailupalvelut yhteen

Osana matkailualan digitalisoitumista Joiku Booking Oy tuo kotimaan matkailupalveluyrittäjille myyntikanavan ja markkinointipaikan, jossa myös pienemmät yritykset saavat palvelunsa yhdellä alustalla kerralla moneen kanavaan ja kustannustehokkaasti.

Suomalaisen matkailualan haaste on, että palveluja on liki mahdoton saada myyntiin helposti. Alueilla, joissa on toimiva keskusvaraamo, tilanne on helpompi. Muualla matkailuyrittäjät koittavat yleensä myydä palvelujaan yksin omalla verkkosivustollaan. Saadakseen asiakkaita yrittäjän pitäisi ostaa näkyvyyttä monessa eri paikassa ja se vaatii aikaa, rahaa ja osaamista.



”Matkailualaa ei ole vielä saatu sille kasvu-uralle mikä olisi mahdollista, kun palvelujen markkinointi on pirstaleista tai olematonta. Haluamme rakentaa suomalaisia yrityksiä paremmin palvelevan liiketoiminta-alustan, joka aidosti yhdistää yrittäjät, keskusvaraamot sekä globaalit myyntikanavat”, sanoo Joiku Bookingin perustaja Kalle Koskinen.



Kotimaanmatkailun kasvuboomi on synnyttänyt satoja uusia matkailupalveluita kaikkialle Suomeen, mutta yrittäjien haasteena on asiakkaiden saaminen ja asiakasvirtojen ylläpito. Monelle yrittäjälle tuntuu voitolta kun yritys on perustettu ja toiminta pyörähtää käyntiin. Kun palvelujen tuottaminen on alkanut, niin markkinointiin ei ole enää aikaa vaikka panostusten pitäisi olla suurimmillaan.



Joikun kautta matkailuyrittäjä saa vihdoin palvelunsa kansainväliseen myyntiin. Joiku ratkaisee myös tämän päivän kanavamyynnin ongelmia, joita palveluiden myyntiin saamisen lisäksi on kanavamyynnin kustannukset kattava oikea hinnoittelu, saapuneiden varausten sekä eri kanavien maksu- ja laskutuskäytäntöjen hallinta.



”Globaalien toimijoiden kuuluu ehdottomasti toimia yhtenä osana ekoyhteisöä, mutta heidän palvelunsa ovat vain yksi mahdollisuus monen muun joukossa. Omien matkailupalvelun tuottajiemme ja keskusvaraamoiden pitää pystyä käyttämään globaaleja kanavia omien tarpeidensa näkökulmasta,” toteaa Kalle Koskinen.



Ensimmäiset asiakkaat pilotoivat joikubooking.com-alustaa kesän aikana. Tämän jälkeen Joiku rakentaa Suomen laajimman kotimaan matkailuyrittäjien liiketoiminta-alustan, joka jakaa yrittäjien tuotteet myyntiin automaattisesti niin omalle verkkosivustolle, alueellisiin keskusvaraamoihin kuin globaaleihin portaaleihinkin.

Suomen kokonaismatkailu ulkomaalaisten vierailijoiden osalta kasvoi 14 % vuonna 2018. Globaalisti matkailu kasvoi vuonna 2018 7 %, Euroopassa 8 %. Aasialaisten osuus Suomen kasvusta oli 16 %, kasvua edellisvuodesta oli 21 %. Euroopan osuus Suomen matkailijoista on edelleen vahva (52 %) ja kasvaa edelleen. Suomen sisällä matkailun kasvu jakautui vuonna 2018 siten, että pääkaupunkiseutu kasvoi 17 %, Lappi 21 %, Järvi-Suomi 12 % ja Saaristo 8 %. Lähde: Business Finland.