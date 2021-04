Matkailutila Lahdelma Pertunmaalta on Maaseutumatkailun Kellokas 2021

Jaa

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n myöntämän Vuoden Kellokas -tunnustuksen saa tänä vuonna pertunmaalainen Matkailutila Lahdelma. Ritva ja Pertti Lahdelma ovat harjoittaneet maatilamatkailua vuodesta 1988 ja ovat siitä lähtien jatkuvasti kehittäneet oman yrityksensä lisäksi myös maaseutumatkailuelinkeinon ja -yrittäjien yhteistyötä.

Mittavia investointeja matkailuun

Etelä-Savon Pertunmaalla sijaitsevan karja- ja metsätilan matkailutoiminta alkoi ensimmäisen huvilan rakentamisella Peruveden rantaan talvella 1988. Ensimmäiset vieraat otettiin vastaan jo seuraavana kesänä.

- Siitä lähtien tämä on ollut jatkuvaa rakentamista ja remontointia. Rantahuviloita on

nyt kolme. Tilan päärakennukseen on saneerattu ruokailu- ja kokoustilat. Pihapiirin

vanhoihin aittoihin on kunnostettu neljä lomahuoneistoa, joiden asukkaiden käytössä

on erillinen rantasauna. Vuonna 2010 valmistui kylpylähuvila Villa Keidas. Vuonna

2012 rakennettiin hakelämpölaitos, jonka kaukolämpöverkkoon liitettiin päätilan ja

lomahuoneistojen lisäksi myös rantahuvilat, Lahdelmat kertovat.

Kaikki huvilat on peruskorjattu ja osittain laajennettu jo kolmeen kertaan. Koska

majoitustilojen käyttö kovaa, niitä pyritään ajanmukaistamaan jatkuvasti. Tilat ovat hyvällä

maulla sisustettuja ja tyylikkäitä kuin TV:n sisustusohjelman jäljiltä.

- Pyrimme siihen, että vieraamme eivät pety. Ilmeisesti he ovatkin olleet tyytyväisiä,

koska tulevat takaisin yhä uudestaan, Lahdelmat toteavat.

Petipaikkoja Matkailutila Lahdelmalla on yhteensä 43 plus lisävuoteet. Lisäksi Lahdelmat

vuokraavat tilan ulkopuolella kolmea lomamökkiä vuosisopimuksilla.

- Viikko-ohjelmassa työllistävin yksittäinen toimenpide on liinavaatehuolto. Olemme

tehneet sen ratkaisun, että liinavaatteet kuuluvat aina majoituksen hintaan.

Ulkopuolista työvoimaa meillä on kaksi siivoojaa.

Yrittäjäyhteistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti

Esimerkiksi juhlien ja kokouksien ateriapalveluja järjestävät paikalliset pitopalveluyrittäjät.

Muutenkin Lahdelmat pyrkivät ohjaamaan vieraitaan käyttämään paikallisia palveluja.

Lahdelmat ovat osallistuneet yrittäjäyhteistyön kehittämiseen myös maakunnallisesti ja

valtakunnallisesti. Ritva Lahdelma on Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n perustajajäsen ja toimi jonkin aikaa sen hallituksen jäsenenä. Ennen Euroopan unioniin liittymistä hän edusti maatilamatkailuyrittäjiä MTK:n kehittämistoimikunnassa. Opetushallituksessa hän oli kehittämässä matkailuyrittäjiksi opiskelevien näyttöjä. Lahdelmat ovat osallistuneet moniin matkailun kehittämishankkeisiin.

Ympäristövastuullisuus korostuu matkailutilan toiminnassa

Viime aikoina maatilamatkailussakin ovat korostuneet ympäristöasiat. Lahdelman tilaa on jo pitkään hoidettu luonnonmukaisesti. Maatilan sivuelinkeinona aloitetusta matkailusta on

vähitellen kehittynyt tilan pääelinkeino. Jokin aika sitten karja sai lähteä, mutta elävällä

maatilalla on edelleen hevosia, koiria ja kissoja.

Ammattinsa sitovuuden takia Lahdelmat ovat oppineet arvostamaan myös vapaa-aikaa.

Pertti on ollut aktiivinen kilpahiihtäjä. Viime aikoina pariskunnan yhteiseksi harrastukseksi on sukeutunut tanssi ja Ritva on innostunut hevosten myötä ratsastuksesta.

---------

Palkinnon kriteerit

Maaseutumatkailun Kellokas on Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n myöntämä korkein tunnustus yritykselle/henkilölle/henkilöille, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti maaseutumatkailun saralla. Vuoden Kellokas -palkinto jaetaan nyt 22. kerran. Valinnassa huomioidaan palkittavan toimiminen alueellisesti ja valtakunnallisesti maaseutumatkailun hyväksi, liiketoiminnan pitkäjänteisyys ja laatu sekä verkostoituminen muiden alueen yrittäjien kanssa.



----------

Lisätietoja:

Pertti Lahdelma 040 7795 321, Ritva Lahdelma 0400 575 620, info@lahdelma.com https://lahdelma.com/fi/

Lisätietoa huomionosoituksesta:

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kirsi Ilola-Ollikka,

p. 040 596 8027.

---------

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry on valtakunnallinen järjestö, joka toimii yrittäjiensä edunvalvojana ja elinkeinon kehittämisen moottorina yhteistyössä julkisen sektorin ja muiden alan toimijoiden kanssa. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja jäsenistö levittäytyy koko valtakuntaan aina Lappia myöten.

www.smmy.fi

www.matkamaalle.fi