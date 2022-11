Matkalaukuista takavarikoitiin yli miljoonan euron edestä marihuanaa – löydön tehnyt huumekoira Hessu palkitaan vuoden tullikoirana

Tullin huumekoira Hessu teki tammikuussa 2022 löydön kahden Kanadasta Saksan kautta Suomeen saapuneen kanadalaisen matkalaukuista. Hessun reagoinnin perusteella Helsinki-Vantaan lentoasemalla tehdyssä tullitarkastuksessa parivaljakon neljästä matkalaukusta takavarikoitiin yhteensä yli 62 kiloa marihuanaa. Takavarikoidun marihuanan katukauppa-arvo Suomessa olisi ollut yli 1,2 miljoonaa euroa.

– Tämä on loistava esimerkki tapauksesta, joka tuli ilmi meille koiran merkkaamista matkalaukuista. Tutkinnassa tapaus laajeni vieläpä kansainväliseksi rikostutkintakokonaisuudeksi, joka ei ole vielä tullut päätökseen, kertoo Tullin tutkinnanjohtaja Mari Sarahete.

Löydön tehnyt tullikoira Hessu palkitaan vuoden 2022 tullikoirana perjantaina 2. joulukuuta Koiramessuilla Helsingin Messukeskuksessa. Kuluvan vuoden aikana Hessu on yhdessä ohjaajansa kanssa jatkanut edellisten vuosien erinomaista työtä erilaisten huumeiden salakuljetustapausten paljastamiseksi.

Vuoden Tullikoira Hessu on ahkera työskentelijä

Vuoden tullikoira Hessu on 6-vuotias labradorinnoutaja, joka on työskennellyt huumekoirana vuodesta 2017 alkaen Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhdessä ohjaajansa tullitarkastaja Jani Laihon kanssa. Hessun työtehtäviin kuuluvat rahti- ja postiliikenne-etsinnät sekä matkustaja- ja matkatavaravalvonta. Hessu on ohjaajansa ensimmäinen koira.

– Hessusta on kasvanut ammattitaitoinen työpari minulle. Se ei välitä muusta hälinästä vaan osaa keskittyä rauhassa nenätyöskentelyyn ympäristöstä riippumatta, kertoo Hessun ohjaaja Jani Laiho.

Laiho kuvailee Hessua hyväntuuliseksi ja rauhalliseksi koiraksi, joka työskentelee aina ahkerasti ja on ollut myös helppo koulutettava. Hessu on hyvin miellyttämishaluinen sekä innokas työpari, joka antaa ohjaajankin virheitä anteeksi.

– Hessu on sellainen utelias ja huoleton heppu. Vapaa-ajalla Hessu rakastaa metsäseikkailuja ja viihtyy esimerkiksi kesäisin hillasuolla. Hessun lempipuuhaa on palloleikit ja järvessä peuhaaminen, Laiho jatkaa.

Tullikoirat ovat korvaamaton osa matkustaja- ja tavaraliikenteen valvontaa

Tullin koiratoiminta lentoasemilla, satamissa ja rajoilla on ollut hyvin tuloksellista ja johtaa usein rikostutkintoihin. Pelkästään huumausainerikosten tutkinnoista useita kymmeniä saa alkunsa tullikoirien etsinnöistä. Huumausaineiden etsinnän lisäksi Tullissa työskenteleviä koiria on koulutettu savukkeiden, nuuskan, käteisen rahan, elintarvikkeiden sekä aseiden ja räjähdeaineiden etsintään.

Tullikoiratoiminta on tärkeä osa yhteistyötä, jota yhteiskunnan turvaamiseksi tehdään.

– Hessun paljastamassa tapauksessa korostuu niin kansallinen kuin kansainvälinen päivittäinen yhteistyö, jonka kautta saavutamme merkittäviä tuloksia. Hessun löydöstä lähti liikkeelle ensin tullilaisia ja myöhemmin kansainvälisiäkin yhteistyöviranomaisia osallistanut ketju, Sarahete kuvailee.