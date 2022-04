Matkustajat pääsevät mukaan Stena Linen uudelle lauttalinjalle Suomesta Ruotsiin

Urd-alus on kulkenut Stena Linen uudella reitillä Hangon ja Nynäshamnin välillä helmikuun alusta alkaen. Ensimmäiset kaksi kuukautta se on ollut vain tavaraliikenteelle. Huhtikuun 1. päivästä alkaen kaikki ajoneuvolliset matkustajat – olipa kyseessä auto, moottoripyörä, pyörä – ovat voineet matkustaa linjalle Suomen ja Ruotsin väliä. Asuntovaunut ovat myös tervetulleita! Reitin avautuminen matkustajille on iloinen uutinen monille, jotka haluavat vierailla ystäviensä ja sukulaistensa luona pääsiäisen ja kesäsesongin aikaan.

Tällä hetkellä lähtöjä on joka toinen päivä kumpaankin suuntaan, mutta jo toukokuun lopussa reitille tulee uusi lautta, Urdin sisaralus Stena Gothica. Tämän jälkeen lähtöjä on päivittäin kummastakin satamasta.

Hanko on perinteinen kesäkaupunki, joka sijaitsee vajaan kahden tunnin ajomatkan päässä sekä Turusta että Helsingistä. Merimatka kestää 13 tuntia illan ja yön aikana, minkä ansiosta matka on sujuva ja mukava matkustajille. Urd-laivalla on mukavia hyttejä myös lemmikkinsä mukaan haluaville sekä buffettiravintola, laivamyymälä, baari ja muita rentouttavalle matkalle tarpeellisia palveluja.

Urd- ja Stena Gothica ovat RoPax-lauttoja, joiden kapasiteetti on 1 600 kaistametriä ja 186 matkustajaa. Uusi linja on yksi monista Stena Linen tekemistä strategisista vahvistuksistaItämeren alueella, jossa se on halunnut kasvaa asiakkaidensa kanssa.

Lyhyesti Hanko–Nynäshamn-reitistä:

Käynnistyi 1.2.2022

Autoilijat, moottoripyöräilijät ja pyöräilijät pääsevät mukaan 1.4.2022 alkaen

Tällä hetkellä kolme lähtöä viikossa kumpaankin suuntaan

Päivittäiset lähdöt kahdella lautalla alkavat toukokuun 2022 lopussa

Reitillä kulkee Urd-alus ja toukokuun alusta myös Stena Gothica, joiden kummankin kapasiteetti on 1 600 kaistametriä ja 186 matkustajaa

Matka-aika 13 tuntia

Lisätietoja:

Stena Line -konsernin lehdistöpalvelu

+46 31 85 85 32, press@stenaline.com