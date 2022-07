Matolog Oy:lle yli miljoonan rahoitusruiske

Startup-yritys Matolog on saanut merkittävän pääomasijoituksen toimintansa laajentamiseen. Jalo Paanasen perheen sijoitusyhtiö Katukapitaali Oy on tullut yhtiön osakkaaksi 25 %:n osuudella. Pääomapanoksen sekä Business Finlandin ja ELY-keskuksen myöntämien tukien avulla Matologin rahoitus nousee miljoonaluokkaan.

”Koemme erittäin arvokkaaksi saada rahoituksen lisäksi omistajakuntaan myös pitkäjänteistä rakennusteollisuuden osaamista ja verkostoja”, toteaa Matologin toimitusjohtaja Marko Oikarinen. Samassa yhteydessä Matologin hallituksen puheenjohtajaksi nousee Teknos-konsernin pitkäaikaisena konsernijohtajana toiminut Pekka Rantamäki, joka myös investoi yritykseen.

Matologin patentoitua mittausteknologiaa hyödynnetään esim. betonianturi Curen valmistuksessa. MATOlog CURE on betoniin upotettava langaton anturi, johon myös liittyy pilvipalvelu. Mittausteknologian avulla betonirakentamisen laadun tuottamista pystytään ohjaamaan ja aikataulua optimoimaan. Teknologian toimivuutta ja luotettavuutta on arvioitu useiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa sekä pitkäaikaisella tutkimusohjelmalla alan teollisuuden kanssa. ”Rakennusalan pitää päästä seurannasta ohjaukseen, ja siihen me tarvitsemme kehittyneempiä työkaluja, kuin ne mitä meillä on ollut perinteisesti työkalupakissamme” kommentoi Peikko Groupin perustaja Jalo Paananen.

Matolog-anturit mittaavat rakenteista tai rakennetuista tiloista kosteudenhallintaan liittyviä suureita jatkuvasti, ja lähettävät mittaustulokset suoraan pilvipalveluun, josta esimerkiksi betonin kuivumista ja kovettumista tai puuelementtiseinän kosteustilannetta pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti. Tiedon avulla rakenteet voidaan kuivattaa halutussa ajassa, ja välttää tyypilliset rakennusvirheet, kuten esim. betonilattioiden liian aikainen pinnoittaminen. Matologin anturidata luo mahdollisuuden optimoida rakennusprojektin aikataulua, kun näkymä rakenteiden sisään laajenee, ja kuva rakenteen sisältä muuttuu tarkemmaksi. Parhaimmillaan rakennushankkeen aikataulusta voidaan säästää viikkoja laadun kärsimättä.

Business Finlandin ja ELY-keskuksen rahoitustuella syvennetään tutkimusta sekä valmiiden tuotteiden kansainvälistymistä. Matolog-antureiden valmistus ja markkinointi aloitetaan laajamittaisesti vielä tämän vuoden aikana.