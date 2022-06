Matti Laineen uutuusdekkarissa vapaudesta tulee kuolemanloukku

Elias Vitikka istuu Suomenlinnan avovankilassa vuoden kakkua talousrikoksesta ja tuntee olonsa paremmaksi kuin pitkään aikaan. Etäisyyden ottaminen on tehnyt hyvää, mutta syy istua kiven sisällä ei ole niinkään hyvä. Vitikan niskassa on alamaailman langettama tappotuomio, ja majoitus Suomenlinnassa on järjestelty juttu.

Mutta turvasäilö on vain väliaikainen. Jo ennen kuin Vitikka raottaa ovea vapauteen, hänen entinen suojattinsa jääkiekkoilija Veeti Poranen löydetään kuolleena, ja itsemurhaksi kuitattu kuolema herättää Vitikan epäilykset. Koko entinen elämä näyttää muutenkin murenevan pala palalta miehen jalkojen alta. Vain tappotuomio on ja pysyy. Vapaudesta on tullut Vitikalle kuolemanloukku.

Elias Vitikka seisoo yksin pettävällä pohjalla. Nyt jos koskaan on aika tehdä hyppy tuntemattomaan.

Matti Laine (s. 1976) on helsinkiläinen kirjailija, käsikirjoittaja ja näyttelijä. Käsikirjoittajana hänet tunnetaan mm. tv-sarjoista Bullets ja Sorjonen sekä Kultainen Venla -palkitusta Paratiisi-tv-sarjasta, jonka toinen kausi julkaistaan syksyllä 2022. Vuosien varrella Laine on myös näytellyt useissa tv-sarjoissa, elokuvissa ja teatteriproduktioissa.

Kuolemanloukku on kuudes osa Helsingin alamaailmaan sijoittuvassa rikosromaanisarjassa, jonka päähenkilönä on luksusveneiden salakuljetusta pyörittävä ex-huippujääkiekkoilija Elias Vitikka. Sarjan edelliset osat ovat Pahojen miesten seura, Merkitty mies, Pahuuden hinta, Tappajan vaisto ja Pelon liekit. Matti Laineelta on ilmestynyt myös neljä muuta romaania.

Matti Laine: Kuolemanloukku

285 sivua | Saatavana painettuna kirjana, e- ja äänikirjana