Matti Paavonen tiedolla johtamisen ykkösketjuun Innolinkin analytiikan johtajaksi

Innolink on tehnyt eturivin rekrytoinnin. Makrotalouden asiantuntija, pääekonomisti Matti Paavonen siirtyy maaliskuussa Innolinkin analytiikkapalvelujen johtajaksi ja Tiedolla johtamisen johtoryhmän jäseneksi. Matti Paavonen siirtyy Innolinkiin Paltasta, jossa hän on toiminut pääekonomistina. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Teknologiateollisuudessa ja Tilastokeskuksessa.

Ekonomisti Matti Paavonen aloittaa työnsä Innolinkin Analytiikkaliiketoiminnan johtajana ja Tiedolla johtamisen johtoryhmän jäsenenä 11.3.2019. ”Innolinkin tietokannoissa on valtava määrä kaupallista dataa, jonka me haluamme saada paremmin käyttöön ja asiakkaittemme avuksi. Innolinkin visio on olla tiedolla johtamisen suunnannäyttäjä ja panostamalla analytiikkaliiketoimintaamme me haluamme edistää tätä tavoitetta. Tarve datamassoista analysoidun tiedon löytämiselle, konsultoinnille ja sen kaupalliselle hyödyntämiselle lisääntyy jatkuvasti. Matin vahvan makrotalousosaamisen ja uusien näkökulmien yhdistäminen Innolinkin keräämään kokemuspohjaiseen tietoon, tuottaa asiakkaillemme merkittävää kaupallista lisäarvoa.”, toteaa Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela. ”Minulla on asiakkaana paljon hyviä kokemuksia Innolinkistä ja siksi olenkin erityisen iloinen, että pääsen mukaan eturiviin kehittämään Innolinkin analytiikkapalveluja. Innolinkissä on potentiaalia ja ennen kaikkea halua tuottaa asiakkailleen vielä enemmän ja helpommin saavutettavaa lisäarvoa. Arvostan suuresti sitä tinkimättömyyttä, miten Innolinkissä tehdään yhteistyötä asiakkaiden kanssa, asiakkaan tavoitteiden toteuttamiseksi.”, kommentoi Matti Paavonen. ”Innolink istuu kultakaivoksen päällä. Niin paljon uniikkia ja arvokasta tietoa tietokantaan on kertynyt. Kun suhtautuu dataan yhtä intohimoisesti kuin minä, niin tarvitaan aika paljon ylisanoja kuvaamaan, kuinka innoissani olen tästä mahdollisuudesta. Nyt tuota datamassaa lähdetään kehittämään helppokäyttöiseksi tiedoksi ja lisäarvoksi Innolinkin asiakkaille!”, Paavonen jatkaa

