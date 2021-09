Matti Röngän Surutalo on nostalgian sävyttämä romaani isästä, pojista ja rintamamiestalosta

Anna Puu tähdittää Gummeruksen kaikkien aikojen suurinta äänikirjatuotantoa Daisy Jones & The Sixiä 20.8.2021 13:24:30 EEST | Tiedote

Maanantaina 23.8. äänikirjana ilmestyvä Daisy Jones & The Six on Gummeruksen kaikkien aikojen suurin äänikirjatuotanto. Mukana on peräti 8 lukijaa, joista rocktähti Daisy Jonesin nimiroolin esittää Anna Puu.