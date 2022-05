Maunula-talon Kesäaukiolla monipuolista ja maksutonta kulttuuriohjelmaa läpi kesän

Helsingin Maunulassa sijaitsevan Maunula-talon Kesäaukio täyttyy toukokuusta alkaen maksuttomasta ohjelmasta, ja tarjolla on koko kesän ajan runsaasti koettavaa ja nähtävää kaikenikäisille kulttuurinystäville. Kesäaukion avajaisia vietetään 21.–22.5. viikonloppuna. Lauantain 21.5. Kuinka rock tuli Maunulaan -tapahtumassa tehdään aikamatka Maunulan historiaan ja rockin ensimmäisille vuosikymmenille ja fiilistellään Muskan ja The Soundsin keikoilla. Tapahtuma on syntynyt yhdessä alueen asukkaiden kanssa osana Maunula-talon osallistavaa yhteissuunnittelua. Sunnuntaina 22.5. on vuorossa Kesäaukion sunnuntaikirppis, jossa kirppiskansan tunnelmia nostattaa DJ Muija eli somevaikuttaja Maiju Voutilainen. Kirpputorin myyntipaikat ovat ilmaisia, mutta mukaan tulee ottaa oma viltti tai myyntipöytä.

Kiinnostavia keikkoja ja hyvinvointia

Kesäaukion perjantai-illat on omistettu musiikille ja esittävälle taiteelle. Tarjolla on sekä kiinnostavia Perjantai-keikkoja että MaunuLAVAN Open Stage -iltoja, joissa kuullaan musiikin lisäksi sykähdyttävää dialogia ja runoutta. Open Stagen osallistujat on valittu avoimen haun kautta.

Perjantai-keikoilla lavalle nousevat muun muassa radiosta ja telkkaristakin tuttu toimittaja ja muusikko Pekka Laine & The Enchanted (pe 22.7.) ja punk-yhtye Seksihullut (pe 29.7.). Kotimaisen musiikin ystäviä hemmotellaan myös to 21.7, kun legendaarinen viihdetaiteilija Mikko Alatalo johdattaa yleisön yhteislaulujen pariin suomirock-teeman mukaisesti.

Esittävän taiteen lisäksi Kesäaukiolla keskitytään kehon ja mielen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kesätiistaisin järjestetään joogakurssi, joka käsittää kahdeksan leppoisaa tunninmittaista puistojoogakertaa joogaopettaja Anna-Mari Pentikäisen ohjauksessa. Lauantaina 23.7. vietetään puolestaan hyvinvointipäivää, jolloin jalkaudutaan Metsämieli-retkelle Keskuspuistoon ja vahvistetaan lähiluonnon merkitystä terveyden edistäjänä. Hyvinvointipäivän ohjelmassa on lisäksi kirjailija ja joogaopettaja Taavi Kassilan Meditaatio on kultaa -luento ja ohjattu meditaatioharjoitus sekä Mindscape Yoga ja Qigong -terveysliikuntatuokiot.

Vauhdikasta koko perheen ohjelmaa

Kesäaukiolla järjestetään kesän aikana myös monipuolista koko perheen ohjelmaa. Helsinki-päivänä su 12.6. aikuisyleisöä viihdyttävät lähidemokratiaan ja Maunula-talon historiaan pureutuva paneelikeskustelu ja Ilmiliekki Quartetin soljuvat jazz-sävelet, kun taas lapsille on tarjolla Hinni-Hiiren Omaoma päivä -niminen musiikkiteatteriesitys ja huippusuositun Mimmit-lastenmusiikkiyhtyeen keikka.

Ilakointia ja elämöintiä on luvassa niin ikään la 6.8, kun Lasten aukio nimellä kulkeva koko perheen tapahtumapäivä saapuu Maunulaan. Elämyksellisen päivän aikana puhalletaan superkestäviä saippuakuplia, taiteillaan omia teoksia katukiveykseen ja jammaillaan Päistikka-duon keikalla.

Maunula-talon Kesäaukion tarkemmat ohjelmatiedot julkaistaan kesän alkuun mennessä kulttuurikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa: maunulatalo.hel.fi. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Kaikki Kesäaukion tapahtumat ovat maksuttomia.

Poimintoja Maunula-talon Kesäaukion ohjelmasta:

Kuinka Rock tuli Maunulaan, la 21.5. klo 17-22

klo 20.00 The Sounds – Jomme Kettunen & co

klo 21.00 Muska

Kesäaukion sunnuntaikirppis, su 22.5. klo 11-14

Viherpeukaloiden Siivouspäivä, la 28.5. klo 10-15

Joogakurssi (8 krt) kesätiistaisin klo 17-18, alkaen 24.5.

Ajankohdat: 24.5, 31.5, 7.6, 14.6, 5.7, 12.7, 19.7. ja 26.7.

MaunuLAVAn Open Stage -illat kesäperjantaisin klo 18-20, alkaen 3.6.

Ajankohdat: 3.6, 17.6, 15.7. ja 12.8.

Perjantai-keikat kesäperjantaisin klo 18-20, alkaen 10.6.

10.6. Django Collective Helsinki + Sami Saari

8.7. Knife Girl + Ahva

22.7. Pekka Laine & The Enchanted + Janne Westerlund Trio

29.7. Seksihullut + Tamara Luonto

5.8. Kreeta-Maria Kentala

Maunulan Helsinki-päivä, su 12.6. klo 11-17

11.00 Hinni-Hiiren Omaoma-päivä -musiikkiteatteriesitys

12-14 Katuliitutyöpaja lapsille

13.00 Mimmit-lastenmusiikkiyhtyeen konsertti

14.00 Paneelikeskustelu: Maunula-talo ja lähidemokratia

16.00 Ilmiliekki Quartet -keikka

Mikko Alatalon suomirock-yhteislaulut, to 21.7. klo 18

Hyvinvointi löytyy Maunulasta -tapahtuma, la 23.7. klo 10-16

Klo 10:00-12:00 Metsämieli-retki Keskuspuistoon, lähtö Maunula-talolta

Klo 10:00-11:30 Meditaatio on kultaa -luento ja ohjattu meditaatioharjoitus, Taavi Kassila

Klo 12:00-13:30 Mindscape Yoga

Klo 14:00-15:00 Qigong

Klo 15:00-16:00 Hengitys-seminaari

Lasten aukio, la 6.8. klo 10:30-14

Klo 10:30-11:15 Maunulan mainio muskari

Klo 11:30-11:50 Saippuakuplaesitys, Taija Taika

Klo 12:00-13:00 Kuplatyöpaja puistossa, Taija Taika

Klo 12:30-13:15 Päistikka-duon konsertti

Nonstop kasvomaalausta ja katuliitutaidetta