MBDA esittelee ehdokkaansa Suomelle räätälöidyn ilmatorjunnan ohjusjärjestelmäksi Kaivopuiston lentonäytöksessä

Eurooppalainen johtava ohjusjärjestelmien valmistaja MBDA esittelee uuden ilmapuolustusjärjestelmänsä Suomen puolustusvoimien ilmatorjunnan pitkän kantaman eli korkeatorjunnan järjestelmäksi (LRADS) ensimmäistä kertaa Kaivopuiston lentonäytöksessä Helsingissä.

Järjestelmää on kehitetty yhteistyössä pohjoismaisen ja suomalaisen teollisuuden kanssa, jotta se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla Suomen tarpeisiin.

Jim Price, MBDA Vice President Europe, kertoo: “Järjestelmä, jonka esittelemme tänään, on kehitetty yhdessä pohjoismaisen ja suomalaisen teollisuuden kanssa, jotta se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla Suomen puolustusvoimien tarpeita. Se on itsenäinen ja helppokäyttöinen ratkaisu Suomen ilmatilan puolustamiseen ja toimii erittäin hyvin Pohjoismaiden vaativissa olosuhteissa. Semahdollistaa Suomen kaikkien puolustushaarojen ilmatorjuntakyvykkyyksien saumattoman integroinnin ja yhteistoiminnan.”

Finnish Land Ceptor -ilmatorjuntajärjestelmä on nopeasti käyttöönotettava korkeatorjunnan puolustusjärjestelmä liikkuvien ja kiinteiden kohteiden suojaamiseen, ja se on täysin integroitavissa Suomen olemassa oleviin komento- ja ohjausrakenteisiin. Se koostuu markkinoiden uusimmista ja kyvykkäimmistä ilmatorjunnan osajärjestelmistä, kuten edistyneet aktiivisesti kohteisiinsa hakeutuvat CAMM- tai CAMM-ER-ilmatorjuntaohjukset sekä SAAB GIRAFFE 4A GaN solid state -tutkat. Kaikki järjestelmät on asennettu luotettaviin Volvo FMX -kuorma-autoihin.

Järjestelmä suojaa sääolosuhteista riippumatta ja pitkällä toimintasäteellä kaikilta perinteisiltä uhkilta sekä uusimmilta lentäviltä uhkilta, mukaan lukien matalalla lentävät, maastoa myötäilevät sekä korkealla lentävät uhkat. Järjestelmän hankinta, käyttö ja tukitoiminnot on suunniteltu kustannustehokkaiksi. Järjestelmä on itsenäinen, joten Suomen puolustusvoimat pystyy ylläpitämään, huoltamaan ja käyttämään järjestelmää rauhan aikana ja kriisioloissa ilman ulkopuolista tukea. Järjestelmän uhka- ja maalidata sekä tutkien ja sensorien keräämä data on täysin Puolustusvoimien hallinnassa – Suomi siis operoi järjestelmää täysin itsenäisesti.

