Mechelininkadulla juhlitaan pitkän remontin päättymistä

Kaksi vuotta kestänyt Mechelininkadun peruskorjaus on loppusilausta vaille valmis. Katu on uusittu Leppäsuonkadun ja Nordenskiöldin aukion väliseltä osuudelta, jonka kokonaispituus on 1,85 kilometriä. Alueen kunnallistekniikka oli yli 100 vuotta vanhaa, minkä vuoksi kaikki vesi- ja viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot on korvattu uusilla. Kestävän kehityksen kannalta on iso muutos, että hulevedet eivät jatkossa enää mene jätevesien joukkoon.

Katunäkymä Mechelininkadulta parin vuoden katuremontin jälkeen. Taka-Töölö. Kuva: Roy Koto

Myös raitiokiskot on uusittu ja kaksi pysäkkiä on yhdistetty. Toimenpiteellä parannetaan 8-ratikan nopeutta ja luotettavuutta. Katu on remontin jälkeen 2+2-kaistainen, ja kävelijät, pyöräilijät ja autoilijat ovat saaneet omat erilliset reittinsä. Pyöräliikenne kulkee ajoradan tasossa olevilla pyöräkaistoilla ja yksisuuntaisilla pyöräteillä. Pyörätiejärjestelyt ovat osa kantakaupungin runkoreitin parantamista Ruoholahden ja Pasilan välillä. Kadun puukujanne uusittu yhtenä kokonaisuutena Kaikkiaan kadun varrelle on istutettu yhdeksää eri lehmuslajiketta ja yhteensä 175 puuta. Ahtaassa katutilassa sekä kasvutila että istutuskuoppa ovat rajallisia, kun yhdellä puolella on talo ja toisella puolella kulkee liikennettä. Tämän vuoksi alueelle on istutettu nuoria, suippolatvaisia lehmuksia, jotka kasvavat ryhdikkäästi pystympään. Vaikeuksien kautta maaliin Vanhat vesihuoltolinjat on rakennettu pääosin 1920- ja 1930-luvuilla. Uudet linjat rakennettiin nyt aiempaa syvemmälle, mikä suojelee niitä esimerkiksi routimiselta. Tämän vuoksi urakan aikana jouduttiin tekemään mittavia louhintatöitä Sibeliuksen puiston edessä sekä Linnankoskenkadun ympäristössä. Asuintalojen läheisyydessä ei voitu räjäyttää kalliota, vaan työ oli tehtävä hitaasti kiilaamalla. Myös yllättäen löytyneet vanhat maan alaiset rakenteet jarruttivat katu-urakkaa. – Nyt on työn tekijöillä hymy herkässä, kun katu alkaa näyttää valmiilta. Läntinen kantakaupunki on saanut arvoisensa liikenneväylän, jonka alle rakennettu uusi tekniikka palvelee käyttäjiään vuosikymmeniä. Katu on myös aiempaa huomattavasti turvallisempi kaikille käyttäjäryhmille, sanoo katuremppaa johtanut tuotantopäällikkö Eila Hägg Helsingin kaupungin Starasta. Juhlan aika Töölöläiset järjestävät Mechelininkadulla katujuhlan lauantaina 11. toukokuuta 2019 klo 14.00–22.00. Luvassa on runsaasti tapahtumia isommille ja pienemmille juhlijoille. Virallinen avaus pidetään Perhon lavalla klo 14.00. Lava sijaitsee Perhon liiketalousopiston vieressä. Lisätietoa katujuhlista: https://www.flare.guide/fi/event_name/meklun-katujuhlat-ohjelma/

