MED GROUP PIDÄTTÄYTYY TOISTAISEKSI YHTEISTYÖSTÄ ESPERI CAREN KANSSA

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka tunnetaan nimellä ONNI. ONNI on terveydenhuollon kumppani, jonka sinä saat valita. Yrityksen omistaa suomalainen Tradeka-Yhtiöt Oy. Med Groupin päätoimialat ovat hoivapalvelut, ensihoito sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut julkiselle terveydenhuollolle. Yhtiö työllistää noin 2000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja yhtiön liikevaihto on yli 60 miljoonaa euroa. Med Group palvelee asiakkaitaan, niin kuluttaja- kuin kunta-asiakkaita, suurella sydämellä. Med Groupin missio on auttaa ihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää. Me Med Groupissa uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi. Lue lisää: www.onniterveys.fi