Media-analyysi: Poliitikot johtavat mediakeskustelua Suomessa, Ruotsissa taas viranomaiset

Koronviruksen käsittely mediassa jatkuu vilkkaana niin Suomessa kuin muissa pohjoismaissa. Retrieverin media-analyysi tutki koronauutisoinnista eniten mainintoja keränneet henkilöt. Suomen ja Ruotsin välillä esiin nousee merkittävä ero keskustelun johtohenkilöissä. Ruotsissa keskustelun johtajina korostuvat viranomaiset, Suomessa taas poliitikot.

Ruotsissa kirkkaasti eniten mainintoja koronauutisoinnissa kerännyt henkilö on Folkhälsomyndighetenin eli Suomen THL:ää vastaavan kansanterveysviranomaisen johtava epidemiologi Anders Tegnell (19 600 mainintaa). Tegnell on kerännyt pääministeri Stefan Löfveniin verrattuna lähes tuplasti mainintoja. Suomessa tilanne on päinvastainen. Mainituimman henkilön kärkipaikkaa pitää pääministeri Sanna Marin lähes 10 000 maininnalla. Marinilla on THL:n johtaja Mika Salmiseen verrattuna lähes viisinkertainen määrä julkisuutta.

”Kun Suomessa pääministeri, tasavallan presidentti ja muut ministerit ovat ottaneet koronakriisissä vahvan johtajuuden, on Ruotsissa koronakriisin kasvot Anders Tegnell. Uutisagendaa määrittää etenkin Tegnellin ja muiden virkahenkilöiden päivittäinen klo 14:n tiedotustilaisuus, kun Suomessa taas hallituksen infot keräävät kansan ja median verkkolähetysten ääreen”, Retrieverin media-analyysipäällikkö Sanna Kranjc arvioi.

Suomessa kymmenen mainituimman henkilön joukkoon mahtuu ministereiden ja tasavallan presidentin lisäksi THL:n Salmisen ohelle vain STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Top 20:een mahtuu myös muun muassa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sekä HUS:n edustajia.

Ruotsissa 15 mainituimman henkilön listalta löytyy selkeästi vähemmän poliitikkoja, ja siinä painottuvat asiantuntijat kuten viranomaisedustajat, lääkärit, epidemiologit ja pankkien edustajat.

”Ruotsin kansa ei kuitenkaan vaikuta ajattelevan, että poliitikot piileksivät asiantuntijoiden selän takana. Kaikesta huolimatta pääministeripuolue sosiaalidemokraattien kannatus nousee myös Ruotsissa”, Kranjc huomauttaa.

Norjassa tilanne näyttäisi mainituimpien henkilöiden viiden kärjen perusteella olevan jotain Suomen ja Ruotsin väliltä. Viiden kärjestä löytyy niin ministereitä kuin virkahenkilöitä. Keskustelua johtaa pääministeri Erna Solberg. Terveysosasto Helsedirektoratetin johtaja löytyy mainituimpien henkilöiden listalta kolmantena, terveysministerin jälkeen.

Huhtikuun uutisista noin puolet mainitsi koronaviruksen

Huhtikuun mediamaisema oli Kranjcin mukaan täysin poikkeuksellinen, kun yksi ilmiö hallitsi uutisagendaa niin voimakkaasti. Huhtikuussa korona mainittiin lähes puolessa suomalaisen toimituksellisen median jutuista (48 %).

Määrällinen uutishuippu saavutettiin Suomessa viikolla 12 eli 16.3. alkaneella viikolla, jolloin hallitus ilmoitti valmiuslain käyttöönotosta. Sillä viikolla koronavirus mainittiin yli 30 000 artikkelissa eli peräti 56 prosentissa kaikista toimituksellisen median artikkeleista. Uutishuippu ajoittui samalle viikolle myös Ruotsissa ja Norjassa.

”Nyt vilkkain uutishuippu näyttää jo väistyneen, sillä koronaa käsittelevät viikoittaiset juttumäärät ovat pääosin laskussa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin. Korona varmasti värittää uutisia vielä pitkään, mutta ihmiset kaipaavat jo muitakin aiheita”, Kranjc uskoo.

Lisätietoja:

Media-analyysi: Koronavirus mediassa 2020

Sanna Kranjc, p. 050 535 1988, sanna.kranjc@retriever.fi (tavoitettavissa myös viikonlopun aikana)