Mediakutsu: Designapteekki esittelee, millaista on La Dolce Vita -elämä Hangossa kesällä 2020

Kutsu medialle: Järkevä lääkehoito - yhteinen asiamme, Farmasian Päivät 17.-18.11.2017 9.11.2017 10:41:45 EET | Kutsu

Mikä kaikki puhuttaa lääkealaa – entä mitä on tulossa? Farmasian Päivät on alan suurin vuotuinen tapahtuma Suomessa. Tarjolla on runsas valikoima asiantuntijapuheenvuoroja, luento-ohjelmaa sekä alan näyttely.