Mediakutsu: Haluatko osallistua pelaamalla kvanttitietokoneen rakentamiseen? Tervetuloa testaamaan Quantum Gardenia 16. marraskuuta alkaen!

Quantum Garden on interaktiivinen taideteos, joka auttaa kvanttifysiikan tutkijoita kvanttiporttien kehittämisessä.

Quantum Garden on monitieteinen tutkimus- ja taideteos, joka houkuttelee ohikulkijoita koskettamaan, osallistumaan, pelaamaan ja samalla vaikuttamaan tutkimukseen, jossa ratkotaan kvanttiteknologian keskeisiä tutkimuskysymyksiä. Quantum Garden on vapaasti pelattavissa 16. marraskuuta–14. joulukuuta Otaniemen A Bloc -ostoskeskuksen aulassa, Otaniementie 12.

Interaktiivinen taideteos julkistetaan perjantaina 16. marraskuuta klo 15.00–17.00.

Taideteoksen on toteuttanut valopohjaisista peliteoksistaan tunnettu pelitaiteilija Robin Baumgarten. Teos on suunniteltu yhteistyössä Suomen kvanttiteknologian huippuyksikön fyysikoiden kanssa Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston professorin Sabrina Maniscalcon johdolla.

Quantum Garden on paljon enemmän kuin taideinstallaatio. Quantum Garden on yhdistetty ”mustaan kvanttilaatikkoon” (Quantum Black Box), joka on Turun yliopiston kvanttiteknologian tutkimusryhmän voimin kehitetty edistyksellinen ohjelmisto. Quantum Black Box kerää informaatiota ja prosessoi jokaisen Quantum Garden -installaation kosketuksen ja hyödyntää sitä tieteellisen ongelmanratkaisun optimoinnissa.

Pelaajan roolina on tutustua installaation ja vuorovaikuttaa sen kanssa niin, että hän saa taideteoksen antamaan pelistä mahdollisimman vaikuttavan ja värikkään palautteen heti pelin jälkeen.

Pelaajat auttavat Quantum Gardenin avulla tutkijoita simuloimaan monimutkaista ja ajassa muuttuvaa kvanttifysiikan tutkimusongelmaa, jonka ratkaiseminen on yksi avainkysymyksistä loogisten kvanttiporttien kehittämistyössä. Kvanttiportit ovat tärkeitä kvanttitietokoneen rakennusosia.

Quantum Garden on mukana myös Lux Helsingin valohaasteessa (#valohaaste).

Taideteoksen tiedot:

Teoksen kuraattorina toimii pelitutkija Annakaisa Kultima Aalto-yliopiston median laitokselta.

Aalto-yliopiston median laitokselta. Taiteilija on Robin Baumgarten (http://wobblylabs.com)

Avoinna yleisölle 16. marraskuuta–14. joulukuuta Otaniemen A Bloc -ostoskeskuksen aulassa, Otaniementie 12.

Kvanttiteknologian tutkijoita ovat professori Sabrina Maniscalco ja Turun yliopiston tutkijat Nicola Lo Gullo , Matteo Rossi , Francesco Cosco ja Walter Talarico .

, , ja . Projekti toteutetaan Aalto-yliopiston perustieteiden sekä taiteiden ja suunnittelun korkeakoulujen yhteistyönä. Teosta rahoittavat Aalto Centre for Quantum Engineering, Aalto-yliopisto, Euroopan komission QPlay-projekti.

Kuvamateriaalia: https://drive.google.com/open?id=1m4TRwijuYCW9hXtbGKz8uaNIOCNE8MjG