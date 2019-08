Mediakutsu: Helsinki isännöi merkittävää kansainvälistä matkailualan kokousta

World Tourism Cities Federation (WTCF) -verkoston vuoden 2019 vuosikokous järjestetään Helsingissä 3.–4. syyskuuta. Helsinki isännöi kokousta nyt ensimmäistä kertaa. Finlandia-taloon odotetaan noin 500 osallistujaa Kiinasta ja eri puolilta maailmaa.

Vuonna 2012 Pekingissä perustetun WTCF:n tavoitteena on tarjota alusta kansainväliselle matkailuyhteistyölle ja matkailun kestävälle kehittämiselle. Helsinki liittyi osaksi WTCF-verkostoa vuonna 2014. Peking ja Helsinki ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 2006.



Laajaa medianäkyvyyttä Kiinassa saava vuosikokous on erinomainen mahdollisuus kertoa Helsingistä kiinalaisille matkailijoille sekä perehtyä kiinalaisten matkanjärjestäjien näkemyksiin.



“Helsinki on Aasiasta suuntautuvan matkailun edelläkävijä ja yhteistyömme erityisesti kiinalaisten matkailutoimijoiden kanssa herättää kansainvälistä kiinnostusta. WTCF-verkoston vuosikokouksen isännöinti antaa meille mahdollisuuden nostaa keskustelun keskiöön tärkeät vastuullisuuden ja digitalisaation teemat. Lisäksi kokous antaa paikallisille matkailutoimijoille tilaisuuden luoda suhteita kiinalaisiin toimijoihin ja kehittää edelleen Helsingin tarjontaa matkailukohteena”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.



Kokous tuo Helsinkiin lukuisan joukon korkean tason virkamiehiä sekä matkailualan keskeisiä vaikuttajia ja toimijoita mukaan lukien 18 kiinalaista matkanjärjestäjää. Noin 20 helsinkiläistä matkailualan yritystä esittelee tarjontaansa matkanjärjestäjille workshopissa Finlandia-talossa.



Kaupunkien merkitys kasvaa jatkuvasti myös matkailussa ja sen vuoksi Helsingille on tärkeää olla mukana kaupunkienvälisessä verkostossa. Helsinki vahvistettiin WTCF:n vuosikokouksen isäntäkaupungiksi Los Angelesissa järjestetyn vuosikokouksen yhteydessä 19. syyskuuta 2017, jolloin julkistettiin myös kiinalaisen suuryritys Tencentin ja Helsingin kaupungin kumppanuus WeChat-mobiilisovelluksessa. Lähes miljardille WeChat-käyttäjälle suunnattu minisovellus on hyödyllinen muun muassa matkailijoille.



”WTCF-jäsenyys avasi Helsingille uusia yhteistyömahdollisuuksia Kiinassa. WeChat-kumppanuus on Helsingille globaalisti merkittävä digitaalinen avaus kiinalaisten matkailijoiden palveluiden kehittämisen suhteen. Tämä on huomattu myös maailmalla ja Helsingin tekemistä seurataan nyt tarkasti”, toteaa toimitusjohtaja Laura Aalto Helsinki Marketingista.



Helsingin kaupungin kumppaneina WTCF-vuosikokouksen järjestämisessä ovat Finnair, Finavia, Visit Finland, Tallink Silja, Visit Tallin ja Helsinki Distilling Company.

Helsinki edelläkävijä vastuullisen matkailun kehittämisessä

Kansainvälistä matkailuyhteistyötä edistävän WTCF:n yhtenä tavoitteena on tarjota alusta matkailun kestävälle kehittämiselle. Vuoden 2019 vuosikokouksen teema on “Smart Tourism – Road to City Innovation and Development”. Kokousohjelmassa pureudutaan muun muassa vastuulliseen matkailuun ja alaan liittyviin teknologisiin innovaatioihin, matkailuvirtojen globaaliin kehitykseen, kulttuuriarvojen merkitykseen ja matkailumarkkinointiin.



Helsingillä on verkoston jäsenenä merkittävä rooli suunnannäyttäjänä. Helsinki sijoittui Lyonin kanssa kärkisijalle EU:n uudessa European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailussa. Helsingin matkailussa on rakennettu merkkivuotta hyödyntävä toimintasuunnitelma ja Helsingin matkailun kehittämissuunnitelmaa 2018–2021 täydennetään kestävän matkailun ohjelmalla, joka valmistuu tämän vuoden aikana.



Tämän lisäksi MyHelsinki.fi:n uusi Valitse vastuullisemmin -verkkopalvelu auttaa löytämään kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Kesäkuussa 2019 julkaistu versio on palvelun pilotti, joka täydentyy jatkossa. Palvelun kivijalkana toimivat Helsingille räätälöidyt vastuullisempien valintojen kriteerit, jotka on kehitetty yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa.

Kiinalaisten matkailijoiden määrä Helsingissä edelleen kasvussa

Kiinalaismatkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen viiden vuoden aikana. Tänä vuonna tammi–kesäkuussa kasvua on kertynyt edelleen miltei kaksi prosenttia.



Kiinalaisten matkailijoiden määrän kasvua on tukenut Finnairin vahva Aasian strategia, jonka myötä lentoyhteydet Helsingin ja Kiinan välillä ovat erinomaiset.





Medialle

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan WTCF:n vuosikokousta.

Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan 30.8. mennessä: sähköpostitse laura.itavaara(at)hel.fi tai puhelimitse 050 547 5706.

Akkreditoitumispiste sijaitsee Finlandia-talon pääsisäänkäynnin yhteydessä (Mannerheimintie 13e).



Kokouksen avajaistapahtumaa moderoi Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto tiistaina 3. syyskuuta kello 9–9.45. Puhujina ovat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, United Nations World Tourism Organizationin toiminnanjohtaja Zhu Shanzhong, Global Tourism Economy Forumin varapuheenjohtaja ja pääsihteeri Pansy Ho ja WTCF:n varapuheenjohtaja ja Pekingin apulaiskaupunginjohtaja Wang Hong.



Kokouksen virallinen mediatilaisuus järjestetään tiistaina 3. syyskuuta kello 14–14.30. (Huom! Kokousohjelmassa saatetaan vielä mainita muuttunut aika, kello 13.30–14).



