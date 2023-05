Mediakutsu: Hiiliviisas kaupunkivihreä ilmastoratkaisuksi – politiikkasuosituksia kaupungeille Webinaari ja lehdistötilaisuus 17.5. klo 8.45

Toimituksille tiedoksi: Haastateltavia Euroviisuihin liittyen 9.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Euroviisut käynnistyvät tänään ja odotukset Suomen edustajan Käärijän menestyksestä ovat korkealla! Meillä Helsingin Yliopistolla on asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet Euroviisuihin ja jotka mielellään vastaavat toimituksen kysymyksiin kisoihin liittyen. Alla löydätte heidän tuntemansa aiheet ja yhteystiedot. Zoë Jay on erikoistunut Euroviisujen historiaan ja politiikkaan, erityisesti kansainvälisen politiikan näkökulmasta. Hän pystyy antamaan haastatteluja englanniksi. Yhteystiedot: 0504767331 zoe.jay@helsinki.fi Outi Hakola on tutkinut Euroviisujen suhdetta kansalliseen vs. kansainväliseen identiteettiin, eli euroviisuja eurooppalaisena tapahtumana. Hän on myös perehtynyt Euroviisujen (queer)fanikulttuuriin. Hän pystyy antamaan haastatteluja suomeksi ja englanniksi. Yhteystiedot: 0504487740 outi.j.hakola@helsinki.fi