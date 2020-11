Mediakutsu iltapäivä(g)teelle: Kirjailijoiden tislaamo Akateemisessa 16.11. kello 15.00

Vaasan tuo syksyyn kolme merkittävää ja vaikuttavaa leipäuutuutta 11.9.2020 10:33:14 EEST | Tiedote

Leipomoyhtiö Vaasanin syksyn leipäuutuudet vastaavat kuluttajien kasvaneeseen kysyntään, tietoisuuteen ja toiveisiin. Uutuusleivistä Vaasan 5 kuidun palat on varsinainen kuitupommi nostaen vatsan hyvinvoinnille tärkeän kuitupitoisuuden uusiin lukemiin. Vaasan Moilas Free From Pehmeät Rieskapalat on kehitetty gluteenitonta ruokavaliota noudattaville. Uudet Vaasan Pikkupaahto Graham ja Monivilja –paahtoleivät tarjoavat helpotusta kuluttajien ruokahävikinhallintaan.