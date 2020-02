MEDIAKUTSU: JÄRJESTÖT SOTEEN -yhteiskannanoton luovutustilaisuus 28.2.

Sote-yritykset luovat alueellista elinvoimaa – hallitus ei saa jäädä tuleen makaamaan 16.1.2020 15:15:37 EET | Tiedote

Yksityinen sote-ala on tuottanut merkittävän määrän uusista työpaikoista vuosina 2017 ja 2018, selviää TEM:n tuoreesta toimialaraportista. Sen mukaan sote-alan yritysten henkilöstömäärä oli noin 80 000 työntekijää vuonna 2018, mikä on yli 4 300 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko yksityisen toimialan merkittävyys kasvaa entisestään, kun lukuihin lisätään sote-alan järjestölähtöinen toiminta. Sote-alan työvoimapula on kuitenkin johtanut merkittäviin rekrytointiongelmiin. Hallitukselta tarvitaan toimia, jotta työpaikkojen ja alueellisen elinvoiman kasvu jatkuu.