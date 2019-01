Mediakutsu: Millainen työttömyysturva sopii parhaiten tulevaisuuden työelämään?

Näin osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu 14.12.2018 11:55 | Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos on tärkeä parannus monelle osa-aika- tai keikkatyötä tekevälle, sillä se lisää tulojen säännöllisyyttä. Muutos tulee voimaan nähtävästi huhtikuun alussa.