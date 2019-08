Mediakutsu: #mimmitkoodaa imaisee mukaan myös oppilaitokset! Naisten vessajonojen ennätys IT-tapahtumassa rikkoutuu varmasti

500 mimmiä kokoontuu perjantaina 30.8. Wanhaan Satamaan merkittävästi laajenevan Mimmit koodaa-ohjelman launch-tilaisuuteen. Yritysmaailman huippunaisten lisäksi mukana on 12 oppilaitosta, jotka tarjoavat täydennyskoulutusta tuhansille naisille. Tarve on huutava: Mimmit koodaa -yhteisön määrä kipuaa kohti viittä tuhatta. Wanhaan Satamaan mahtuu siis vain osa halukkaista. Mimmit koodaa -ohjelman koordinaattori Milja Köpsi nauraa, että ensimmäistä kertaa taitaa olla IT-tapahtumassa jonoa naistenvessaan.

Mediakutsu 23.8.2019

#mimmitkoodaa on taas liikkeelle ja ennätyksiä on menossa kumoon. Naisille koodauskoulutusta tarjoava ohjelma kasvaa kasvamistaan, osallistujia jo reilusti yli 4000 naista ja 5000 lähestyy kovaa vauhtia. Media on tervetullut Wanhaan Satamaan tutustumaan #mimmitkoodaa kasvuun!

”Asiat ovat menneet valtavaa vauhtia eteenpäin. Toisaalta, se on ollut mahdollista juuri siksi, että tarve on ollut niin huutavan suuri. Useiden tuhansien naisten liittyminen ohjelmaamme vajaassa parissa vuodessa kuvastaa naisten patoutunutta halua ottaa ohjat elämässään ja avata ovet myös ohjelmistoalalle, joka on tähän asti ollut erittäin vahvasti miesten dominoima”, kuvailee #mimmitkoodaa-koordinaattori Milja Köpsi.

Hyppy yhä suurempaan vaikuttavuuteen

Mimmit koodaa-ohjelmaa johtava ja toteuttava Ohjelmisto- ja e-business ry on pyrkinyt systemaattisesti etsimään ja luomaan ratkaisuja koko Suomea kuristavaan digitaalisten alojen osaajapulaan. Tällä kertaa tarjolla on jälleen uusi patteristo ratkaisuja, sillä koulutusta tarjoavat suomalaiset softa-alan huippuyritykset saavat rinnalleen vaikuttavan joukon erilaisia oppilaitoksia.

”Toivotan mimmit todella lämpimästi tervetulleiksi Wanhaan Satamaan, olemme ottamassa suurta loikkaa. Mukaan tulee ensi kertaa ansiokas joukko eri asteen oppilaitoksia. Loistava esimerkki on FITech-verkostoyliopisto, joka tarjoaa täydennyskoulutusta jopa 3000-5000 osaajalle. Jokaiselle mimmille on tarjolla jotakin, sen uskallamme luvata. Ohjelman vaikuttavuus on korkeampi kuin koskaan ennen”, paaluttaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Wanhassa Satamassa on mukana #Mimmitkoodaa-ohjelman yrityskumppaneina alan ehdotonta parhaimmistoa, kuten Columbia Road, Futurice, Gofore, HiQ, IBM, Microsoft, OP, Oracle, Reaktor, Siili, Vincit sekä Zure. Puhujat ovat huippuluokkaa, kuten IBM:n toimitusjohtaja Mirva Antila.

Hilpeä ennätys, vakava asia

IT-tapahtumat ovat perinteisesti olleet äärimmäisen miesvoittoisia, lyhyitäkään jonoja naistenvessoihin tuskin on koskaan niissä nähty. Roiha näkee hassussakin asetelmassa esimerkin naisten suuresta potentiaalista.

”Olemme pitkän aikaa menettäneet yhteiskuntana suuren osa kansallista voimaamme, kun naiset ovat olleet teknologian ja digitalisoitumisen saroilla aivan liian vähäisessä määrin mukana. Nyt asetelma on pyöräytettävä uusiksi: Tarvitsemme ja saamme naiset ongelmia ratkaisemaan. Laajeneva #mimmitkoodaa näyttää mallia”, lupaa Roiha.

Ohjelma:

11-12.30 lounas ja verkostoitumista

12.30 Tilaisuuden avaus: Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry

Milja Köpsi – Diversiteetti ja omien vahvuuksien löytäminen

Mirva Antila – 25 vuotta teknologiamaailmassa

Columbia Road – Koodaajat liiketoiminnan ytimessä

Futurice – Ultimate Learning Platform

Academy – Sannan tarina: 12 viikossa koodariksi Academyn avulla

Gofore – Positiivista vaikuttamista moninaisten tiimien voimin

Careeria – Koodariksi kätevästi verkon kautta

Business College – Kasvatamme seuraavan sukupolven seniordevaajia

Riikka Vepsä – Pitkä ura vaihtui aikuisopiskeluun

13.45 – 14.15 Tauko, verkostoitumista ja välipalaa

HiQ – Integraatioiden korkeakoulu

IBM – Yli 100 vuotta teknologian innovaatioita

Fitech – ICT & jatkuva oppiminen

Marina Ekroos – Laaja-alaisuus on rikkaus

Siili – Kisällistä koodarikonsultiksi

Reaktor – Kulttuuri huippuosaamisen ytimessä

Metropolia – Sinustako tulevaisuuden koodaritähti?

Zure – #roaratchallenge

OP – Devaajaksi OP:n asiakaslähtöiseen kulttuuriin

Emmi Aaltonen – Koodaamisesta käytettävyyteen

15.30 – 16.00 Tauko, verkostoitumista ja välipalaa

Microsoft – Työskentely koodarien kumppanina

Vincit – Koodataan parempaa huomista!

Saranen – Uudista työurasi ja osaamisesi parasta ennen päivä!

Sonja Hyrynsalmi – Erilaiset urapolut IT-alalle

Oracle – Oikotie teknologioiden huipulle

Karelia – TBA

UEF – TBA

Pauliina Solanne – Miksi sinunkin pitäisi vaihtaa alaa koodaukseen?

17.00 Lavaohjelman päätös + afterworkit <3

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Ohjelmisto ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi

Milja Köpsi, #mimmitkoodaa-ohjelma, vetäjä, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/mimmitkoodaa-launch-2019/

Median ilmoittautuminen:

Jussi Seppälä, Strategiatoimisto Hopiasepät Oy, 050 529 4562, jussi.seppala@hopiasepat.fi