Mediakutsu: #Mimmitkoodaa voimistuu kuin uusi Slush – Tuhat mimmiä näyttää 2.10. Suomelle, miten tulevaisuus otetaan omiin käsiin

#Mimmitkoodaa-ilmiö on huikeassa kasvussa. Pitkälti yli tuhat naista lähtee liikkeelle 2.10., kun syksyn kampanja avataan Vanhalla ylioppilastalolla ja 15 ”kisastudiossa” ympäri maata. Kaikki syksyn koulutuspaikat ovat täyttyneet salamana ja jonossa on satoja naisia – innostus ohjelmistoalaan on lisääntynyt hämmästyttävällä vauhdilla. ”Vain Slush on aiemmin nostanut vastaavan huuman”, sanoo Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Josefine Reuter ja muita koodauksesta innostuneita mimmejä Vanhalla kevään 2018 avajaistilaisuudessa. Kuva: Ohjelmistoyrittäjät ry

Mediakutsu 25.9.2018 Suomen kasvua ja hyvinvointia ehkäisevä osaajapula on saamassa kiihtyvällä vauhdilla helpotusta - kiitos naisten. Ohjelmistoyrittäjien naisille tarjoamasta koodauskoulutuksesta on tullut valtavan suosittua. Keväällä saatiin koulutus alkuun 400 naiselle, nyt määrä on jo kaksinkertainen. ”Olemme oikeastaan itsekin aika hämmentyneitä, miten upeasti #Mimmitkoodaa on lähtenyt liitoon. Kiitos tästä kuuluu tietysti ennen kaikkea naisille itselleen, joka ainoa uusi koulutuspaikka täyttyy heti ja vähintään toinen ”mimmi” vielä jonoon. Olen todella kiitollinen niin naisille itselleen kuin tietysti ohjelmistoyrityksille, jotka näitä upeita koulutuksia maksutta tarjoavat”, lähtevät Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtajan Rasmus Roihan terveiset ympäri maata. ”Kiinnostus on jo täysin valtakunnallista. Avajaistilaisuus Vanhalla täyttyi heti. Lisäksi naiset juhlivat #Mimmitkoodaa-menestystä kisastudioissa ympäri maata Oulusta Jyväskylään, Joensuusta Tampereelle ja Turkuun. Eikä unohdeta Espoota ja Lappeenrantaa. Naiset kaikkialla osallistuvat ja ovat täysillä mukana. Ja tämä syksykin on vasta alkua”, iloitsee Roiha. Ohjelmistoyrittäjät ry on kutsunut jäsenyrityksensä mukaan ja vetää koko hanketta. Koodauskoulutusta naisille tarjoavat syksyllä ohjelmistoalan kaikenkokoiset huippuyritykset: Anders Innovation, Duunitori, Frantic, Futurice, IBM, Job and Esther Technologies, Knowit, Microsoft, OpsHost, Solidabis, Teamit, Unity ja Wunder. Media on lämpimästi tervetullut tutustumaan mimmeihin ja #Mimmitkoodaa-ilmiöön tiistaina 2.10. Vanhalle tai kisastudioihin ympäri maata! Tiedot etästudioista löytyvät tästä. Vanhalla ylioppilastalolla ovet avautuvat klo 17.15, ohjelma (striimaukset) alkaa klo 18.00. Ohjelma 2.10. klo 18 alkaen: Rasmus Roiha, Ohjelmistoyrittäjät ry - Suomen tulevaisuus ohjelmoijien käsissä?

Vlada Laukkanen, #Mimmitkoodaa käynnistäjä - Tulevaisuus omissa käsissä Mimmioivalluksia

Sonja Jaakkola, Columbia Road - Mitä koodaaminen on?

Jenni Kankkunen, Saranen Consulting - Työmahdollisuudet koodaaville mimmeille Mimmien tarinoita

Eveliina Champagne, Wunder Finland - #Mimmitkoodaa-hankkeen kautta työelämään

Miili Halkka, Codento - Käsityöläisestä koodariksi



Koulutusesittelyt - Ohjelmistoyritykset esittelevät syksyn koulutukset Mimmipuheenvuoro

Milja Köpsi, Ohjelmistoyrittäjät ry - Asenteilla on merkitystä Yllätysjulkaisu! Lisätiedot: Rasmus Roiha, Ohjelmistoyrittäjät ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi Median ilmoittautuminen: Jussi Seppälä, Hopiasepät Oy, 050 529 4562, jussi.seppala@hopiasepat.fi https://ohjelmistoyrittajat.fi/mimmitkoodaa/ #mimmitkoodaa

