Mediakutsu: Miten radikaalit innovaatiot ratkaisevat kestävän kehityksen haasteita? Aalto Sustainability Day tuo alan huippututkijat ja päättäjät yhteen

Miten luoda radikaaleja innovaatioita maailmanlaajuisten ekologisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi? Millaista sääntelyä tarvitaan kestävän kulutuksen ja tuotannon saavuttamiseksi? Miten tutkimusosaaminen voi tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa? Tervetuloa kuulemaan eri sektoreiden huippuasiantuntijoita Aalto Sustainability Dayhin!

Aika: 18.5. klo 9.30-11.45

Paikka: Dipoli, Otakaari 24 Espoo, Kaleva-sali

Aalto-yliopiston kestävän kehityksen seminaarin, Aalto Sustainability Dayn, pääpuhujia ovat muun muassa YK:n kansainvälisen luonnonvarapaneelin (IRP, International Resource Panel) puheenjohtaja, EU:n kiertotalouspolitiikan isänä tunnettu Janez Potočnik, meppi ja EU:n kiertotalouden raportoija Sirpa Pietikäinen sekä Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, joka on yksi Baltic Sea action Group -säätiön perustajista.

"Ilman systeemistä muutosta ja vahvaa sitoutumista toimeenpanoon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet jäävät vain haaveeksi. Meidän tulisi siirtyä uudenlaiseen talousmalliin, jonka perustana on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys. Kiertotalous on tähän erittäin toimiva vastaus. Resurssipula ei tule olemaan taloudellisen kehityksen rajoittavin tekijä, vaan ennemminkin resurssien vastuuttomasta käytöstä johtuvat ympäristö- ja terveyshaitat", EU:n ympäristökomissaarina aiemmin toiminut Janez Potočnik sanoo.

"Kestävän kehityksen haasteet voi nähdä myös innovaatioiden lähteenä. Yritykset voivat tuotteitaan ja liiketoimintamallejaan radikaalisti uudistamalla osallistua niiden ratkaisemiseen ja siten löytää uusia markkinoita", sanoo Aalto Sustainability Hubin puheenjohtaja, professori Minna Halme. "Yhteistyö on kuitenkin se tekijä, joka meidän on lisättävä yhtälöön, jotta monimutkaisille haasteille voidaan löytää kestäviä ratkaisuja."



Ohjelma

Klo 9.30-9.50 Minna Halme, Director of Aalto Sustainability Hub and Professor of Sustainability Management:

Tackling complex sustainability challenges by co-creating disruptive innovations

Klo 9.50-10.15 Janez Potočnik, Co-chair, International Resource Panel, European Commissioner for Environment 2010-2014, pioneer of EU's circular economy policy:

Transition of the Economy – Role of the Circular Economy

Klo 10.15-10.30 Ilkka Herlin, Chairman of Cargotec corporation, Co-founder of Baltic Sea Action Group foundation, Soilfood And Qvidja Power:

Disruptive combined to new, regenerative paradigm: killer combination

Klo 10.30-10.45 Sirpa Pietikäinen, Member of the European Parliament and EP rapporteur for circular economy:

The role of regulation to create disruption for change – how to create sustainable consumption and production patterns

Klo 10.45-11.00 Peter Lund, Professor of New Energy Technologies, Aalto University:

Are disruptions paving the way towards energy & climate sustainability?

Klo 11-11:45 Panel moderated by Ramia Maze, Professor of Design Practices at Aalto University:

How to co-create disruption for sustainability? Making sustainability our new normal.

Tilaisuuden kieli on englanti.

Aalto Sustainability Day on Aalto-yliopiston järjestämä konferenssipäivä Otaniemen Dipolissa. Katso koko ohjelma Aalto-yliopiston verkkosivuilla.



