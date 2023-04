Mediakutsu: Onko EU ohittamassa vuosisadan mahdollisuuden? Hiilenpoistomarkkinoilla kaikki voivat voittaa

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan hiilensidonta-aiheista seminaaria Helsinkiin, Pikku-Finlandiaan, perjantaina 5. toukokuuta kello 9:00 alkaen.



Hiilensidontaseminaari: Onko EU ohittamassa vuosisadan mahdollisuuden? Hiilenpoistomarkkinoilla kaikki voivat voittaa



5. toukokuuta 9:00-12:00, Pikku-Finlandia, Karamzinranta 4, 00100 Helsinki



Alhaalta löydät tilaisuuden ohjelman:



08:30 Kahvi



09:00 Tervetuloa

Antti Kurvinen, maa- ja metsätalousministeri



09:10 EU certification of carbon removals

Christian Holzleitner, Head of Unit, DG CLIMA.C.3



09:40 Maankäyttösektorin rooli ilmastonmuutoksessa ja hiilen poistossa.

Markku Kulmala, akateemikko, Helsingin Yliopisto



10:10 How trading can be done in practice?

Kristjan Lepik, CEO & Founder, Arbonics



10:30 Hiilenpoistomarkkinan merkitys kuljetussektorille

Mika Anttonen, St1



10:50 Kuinka vapaaehtoista hiilikauppaa voidaan edistää EU:n ilmastotavoitteiden kautta?

Juhani Damski, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö



11:15 Yhteenveto

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK



11:30 Kahvi



Tilaisuuden moderaattorina toimii Ivan Puopolo.



Ilmoittaudu tapahtumaan 2.5.2023 mennessä (Linkki). Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä.



The event will be held mainly in Finnish. Some of the speeches may be in English.

Seminar: EU passing business momentum of the century? Carbon removal markets, must-win-battle for all of us



May 5th, 2023 at 9:00-12:00, Little Finlandia, Karamzinranta 4, 00100 Helsinki



Lisätietoja seminaarista: Päivi Nerg, paivi.nerg@mtk.fi