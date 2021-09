MEDIAKUTSU: Oppilaiden sosio-emotionaaliset taidot Helsingissä – OECD-tutkimuksen julkaisutilaisuus 30. syyskuuta, media on tervetullut tilaisuuteen

OECD:n kansainvälinen tutkimus oppilaiden sosiaalisista taidoista, tunnetaidoista ja niiden merkityksestä oppimiseen on valmistunut. Helsingin kaupungin koulut osallistuivat suurtutkimukseen, johon vastauksensa antoivat peräti 6000 helsinkiläistä 10- ja 15-vuotiasta lasta ja nuorta, heidän huoltajansa, opettajansa sekä koulujen rehtorit.

Helsingin tuloksia käydään läpi torstaina 30.9. klo 13–15 kaupungintalolla järjestettävässä tapahtumassa, johon media on tervetullut. Helsinki-kanavalla lähetettävässä tapahtumassa puhuvat muun muassa OECD-johtaja Andreas Schleicher, akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro sekä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja Satu Järvenkallas. Tilaisuuden avaa apulaispormestari Nasima Razmyar.

Tiedotusvälineiden on mahdollista haastatella puhujia kaupungintalolla.

”On hienoa, että Helsinki on osallistunut ensimmäisten joukossa tähän merkittävään, uraa uurtavaan tutkimukseen. Tulemme syventymään tuloksiin tarkemmin ja hyödyntämään niitä koulun arjen työssä ja toiminnan kehittämisessä”, Järvenkallas sanoo.

Taidoissa selviä eroja sosioekonomisen taustan mukaan

Sinnikkyys, uteliaisuus ja optimismi nousivat keskiöön kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa havaittiin, että sosiaaliset ja emotionaaliset taidot korreloivat voimakkaasti lapsen sosioekonomisen taustan kanssa ja sukupuolten välillä on taidoissa eroja.

Apulaispormestari Razmyar nostaa esille tutkimuksen merkityksen kestävän tulevaisuuden rakentumiselle.

”Haluamme Helsingissä vahvistaa jokaisen lapsen ja nuoren tulevaisuusosaamista – ja toivoa; kyvykkyyttä ja tahtoa muotoilla ympäröivää maailmaa itsensä, muiden ja koko planeetan hyvinvoinnin ja kestävyyden saavuttamiseksi. Sosio-emotionaaliset taidot vahvistavat tätä kyvykkyyttä ja ovat lähtökohta hyvälle oppimiselle”, Razmyar painottaa.

Taidot heikentyvät nuoruudessa – harjoittelemista tarvitaan

OECD-tutkimuksen mukaan tunne- ja vuorovaikutustaidot heikentyvät nuoruudessa, ja siksi niiden opettamiseen ja harjoittelemiseen on tärkeää panostaa eri ikävaiheissa.

”Tutkimus on ainutlaatuinen ja uusi avaus OECD:n tutkimuskentässä. Tämä on vaatinut paljon työtä. Tärkeä tulos Suomen ja Helsingin kannalta on, että sisu on yksi keskeisimmistä sosio-emotionaalista taidoista koulumenestymisen kannalta. Valitettavaa on, että myös sisu on sosiaalisesti jakaantunut”, akatemiaprofessori Salmela-Aro toteaa.

Hän painottaa, että sosio-emotionaaliset taidot eivät ole persoonallisuuden piirteitä vaan taitoja, jotka kehittyvät erityisesti nuoruudessa.

”Koulu on paikka, jossa niihin voidaan panostaa.”

Tervetuloa mukaan kuulemaan, millaisia olivat Helsingin tulokset.

