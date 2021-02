MEDIAKUTSU: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuus tänään 18. helmikuuta kello 17

Helsinki haluaa käyttää kaupunkilaisdataa asukkaiden hyväksi – asukkaiden ehdoilla 15.2.2021 10:25:00 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin tavoitteena on tarjota asukkailleen mahdollisuus hallita aiempaa paremmin omia tietoja, joita kaupunki asukkaista kerää. Samalla kaupungin tavoitteena on kehittää datan avulla oikea-aikaisia ja kaupunkilaisten palvelutarpeita ennakoivia palveluita. Näitä tavoitteita mahdollistetaan vuoden 2021 aikana Helsingin OmaData -hankkeissa. Helsinki on valinnut OmaData-operaattorikseen Vastuu Group Oy:n, joka kehittää henkilökohtaiseen dataan perustuvia palveluita Helsingille yhdessä Fujitsu Finlandin, Nixu Oyj:n, Personiumin ja 1001 Lakesin kanssa.