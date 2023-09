Mediakutsu: Päättäjien Metsäakatemia tuo EU-päättäjät Vaajakoskelle tutustumaan lehdon luonnonhoitoon

EU-päättäjien Metsäakatemia tuo joukon eurooppalaisia päättäjiä tutustumaan suomalaiseen metsätalouteen, luonnonhoitoon ja metsäteollisuuteen. Keski-Suomeen syyskuussa suuntaava matka on jo kolmas Suomen ja Ruotsin yhteistyössä EU:n päättäjille järjestämä kurssi.

”Pohjoismainen metsänosaaminen herättää kiinnostusta Euroopassa. Olemme jälleen saaneet Metsäakatemiaan monipuolisen joukon päättäjiä, joiden kanssa keskustelemme metsän ja puun käytöstä ratkaisuna moniin tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin”, sanoo Päättäjien Metsäakatemiaa vetävän Suomen Metsäyhdistyksen johtava asiantuntija Eveliina Pokela.

Metsäakatemian mediakohteella Vaajakosken Kaunisharjulla päättäjät tutustuvat lehmuslehdon luonnonhoitoon Keski-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Metsäkeskuksen ja Jyväskylän kaupungin asiantuntijoiden opastuksella. ELY-keskus on toteuttanut kohteen luonnonhoitotyöt Jyväskylän kaupungin kanssa alkuvuodesta 2022 osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

”Kaunisharjun lehmusmetsikössä toteutetut luonnonhoitotyöt kuvastavat hyvin lehtojen ja jalopuumetsiköiden tyypillistä luonnonhoitotarvetta. Kuusten vähentämisen myötä lehmus ja muut lehtipuut sekä kenttäkerroksen valoa vaativa lehtolajisto pääsevät hyödyntämään lisääntyneen elintilan sekä valon ja lämmön määrän”, luonnonsuojeluasiantuntija Jutta Sorsa Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Kohteessa kuullaan kolme puheenvuoroa reitin varrella, ja kunkin osuuden yhteyteen on varattu aikaa keskustelulle:

Multifunctional forests in Jyväskylä region, Matti Häkkilä , Jyväskylän kaupunki

, Jyväskylän kaupunki Conserving biodiversity and ecosystem resilience of Finnish herb-rich forests, Jutta Sorsa , Keski-Suomen ELY-keskus

, Keski-Suomen ELY-keskus How does nature and forest data support restoration management?, Miia Saarimaa, Metsäkeskus

Kierros kestää noin kaksi tuntia. Vierailun alussa ja kohdepuheenvuorojen jälkeen on varattu aikaa keskustelulle osallistujien ja järjestäjien kanssa. Tilaisuuden kieli on englanti.

Aika: Torstai 21.9.2023 klo 15.15–17.15

Paikka: Kokoontuminen parkkipaikalla osoitteessa: Kotaniementie 59, 40800 Jyväskylä

Toivomme median edustajilta ilmoittautumista ke 20.9. mennessä sähköpostitse tai puhelimitse viestintäasiantuntija Saara Sonniselle, p. 0295 016183, saara.sonninen@ely-keskus.fi.

EU-päättäjien Metsäakatemia

Suomen Metsäyhdistys ry on järjestänyt jo vuodesta 1996 lähtien suomalaisille päättäjille Päättäjien Metsäakatemia -kutsukurssia. Kursseille on osallistunut jo yli 1600 päättäjää. Nyt järjestettävä EU-päättäjien Metsäakatemia on järjestyksessään kolmas yhteistyössä Ruotsin kanssa järjestetty EU-päättäjille kohdennettu kutsukurssi.

Lisätietoa Metsäakatemiasta: